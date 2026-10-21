El CGCEE llama a los españoles en el exterior a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha hecho un llamamiento a los españoles residentes fuera del país para que participen en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ejerzan su derecho al voto

La ciudadanía española residente en el extranjero supera actualmente los 3,2 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 7 % de la población española, mientras que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) alcanza en 2026 los 2.747.688 electores, frente a los 1,3 millones registrados en 2011, una evolución que refleja el crecimiento del electorado español en el exterior

Pese al aumento del número de electores, la participación electoral de los españoles residentes fuera del territorio nacional continúa siendo reducida, con porcentajes que, según el CGCEE, han oscilado entre el 6 % y el 8 % en los últimos procesos electorales, una situación que limita la representación de los ciudadanos en el exterior en las decisiones políticas que afectan a sus vidas

Entre las cuestiones que preocupan especialmente a este colectivo figuran la mejora de los servicios consulares, la homologación de títulos académicos, las políticas de retorno, la movilidad laboral, la protección social y la representación institucional, ámbitos en los que la participación política puede contribuir a trasladar sus necesidades a las instituciones españolas

Durante su actual mandato, el CGCEE ha elaborado diversos informes dirigidos a la Administración General del Estado en los que plantea medidas para facilitar el voto desde el extranjero, entre ellas la ampliación del número de urnas en las oficinas consulares, la extensión de los horarios de atención y la simplificación de los procedimientos administrativos

El Consejo recuerda que el derecho al voto forma parte de los derechos políticos de la ciudadanía española y destaca la importancia del CERA como instrumento para garantizar la participación electoral de quienes residen habitualmente fuera de España, al tiempo que defiende la necesidad de avanzar hacia un sistema democrático más inclusivo y representativo

Para las elecciones del 29 de noviembre, el CGCEE recuerda que los españoles residentes en el extranjero podrán enviar su voto por correo postal antes del 24 de noviembre o depositarlo presencialmente en las oficinas consulares habilitadas entre el 21 y el 26 de noviembre, mientras que los ciudadanos que se encuentren temporalmente en el extranjero deberán solicitar el voto antes del 29 de octubre, siguiendo las instrucciones de los consulados y de la Oficina del Censo Electoral

«El ejercicio del derecho al voto es la mejor herramienta para que la ciudadanía española en el exterior vea reconocidas y atendidas sus necesidades», subraya el Consejo, que reitera su compromiso con la defensa de los derechos civiles y políticos de los españoles residentes fuera del país y anima a los electores a informarse sobre los procedimientos y plazos para participar en la próxima convocatoria electoral