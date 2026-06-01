"A derradeira lección do Mestre", obra cumbre de Castelao, inicia su viaje desde Buenos Aires hacia Pontevedra

El Museo de Pontevedra recibirá el próximo 17 de junio una de las obras más simbólicas de la historia del arte gallego, "A derradeira lección do Mestre·, de Castelao, que viajará desde Buenos Aires a Pontevedra por segunda vez. La pintura, propiedad del Centro Galicia de Buenos Aires, podrá visitarse a partir del 25 de junio y permanecerá expuesta hasta el 27 de septiembre.

La llegada de la obra fue presentada por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el vicepresidente y responsable del Museo, Rafa Domínguez; y la directora del Museo, Ángeles Tilve, quienes destacaron la relevancia cultural, histórica y simbólica de este acontecimiento. "Es incorrecto decir que esta obra de Castelao viajará a Galicia. Más bien regresa a casa", señaló Luis López, recordando que el Museo de Pontevedra custodia buena parte del legado artístico del autor de Rianxo, incluido el dibujo original que sirvió de base para la pintura.

El traslado del cuadro, previsto para el próximo 8 de junio desde Argentina, culmina meses de negociaciones institucionales y un complejo trabajo técnico, jurídico y logístico para garantizar la conservación de la pieza durante el viaje transatlántico.

Firma en Buenos Aires entre el presidente de la Diputación (izquierda) y el presidente del Centro Galicia | Diputación de Pontevedra

La exposición estará acompañada por un amplio programa de actividades culturales y divulgativas. Entre ellas figura el seminario Arte, exilio y memoria: Castelao, A derradeira lección do Mestre e a emigración galega en América, que se celebrará los días 22 y 23 de junio. También habrá conciertos, actos conmemorativos vinculados a la memoria histórica gallega, visitas guiadas y talleres infantiles.

El 27 de junio actuará la Coral Polifónica de Pontevedra y, un día después, se conmemorará el plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936. Ya en agosto, el Museo recordará la figura de Alexandre Bóveda en el 90 aniversario de su fusilamiento, coincidiendo con el Día da Galicia Mártir.

Desde la Diputación destacan que la muestra constituye uno de los momentos más relevantes del Ano Castelao y una oportunidad única para contemplar en Galicia una obra considerada símbolo de la memoria, el exilio y la identidad del pueblo gallego.

La llegada de A derradeira lección do Mestre supone además el reencuentro de la pintura con la tierra que inspiró a su autor, en un viaje cargado de significado histórico que vuelve a unir Buenos Aires y Pontevedra a través de una de las imágenes más emblemáticas del galeguismo.

La obra que inmortalizó la represión y el exilio gallego

"A derradeira lección do Mestre" es una de las obras más representativas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y tiene su origen en el dibujo homónimo incluido en el álbum Galicia Mártir (1937). La imagen forma parte de una serie de trabajos realizados por el intelectual galleguista durante su exilio para denunciar la violencia y la represión sufridas en Galicia tras el estallido de la Guerra Civil.

Frente al estilo más lineal de etapas anteriores, Castelao apostó en estos dibujos por composiciones más detalladas, con gradaciones de grises y una mayor sensación de volumen, otorgando a la imagen un protagonismo que trasciende al texto. La escena, convertida en un símbolo de la defensa de la libertad y de la educación frente a la barbarie, acabó transformándose en una de las imágenes más reconocibles de la memoria democrática gallega.

La obra también incorpora elementos característicos del paisaje gallego, como los árboles de ramas podadas que aparecen al fondo, cargados de un fuerte valor simbólico. Realizados desde el exilio, estos detalles reflejan la añoranza de una tierra que Castelao ya no volvería a contemplar y contribuyen a reforzar el dramatismo de una composición que sigue siendo una referencia esencial de la cultura y la identidad gallegas.