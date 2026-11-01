Descendientes Españoles en el Mundo llama a la diáspora a reflexionar sobre sus derechos ante las elecciones del 29-N

La plataforma Descendientes Españoles en el Mundo ha publicado una reflexión dirigida a la diáspora española ante las elecciones del próximo 29 de noviembre, en la que invita a analizar las propuestas de los partidos políticos sobre el derecho al voto de los residentes en el extranjero y el futuro de la nacionalidad por descendencia.

En el texto, la entidad considera que el debate abierto en torno a la suspensión cautelar del voto de determinados ciudadanos que adquirieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática va más allá de esa norma y afecta también a la situación de los españoles que viven fuera del país.

La publicación recoge las iniciativas y declaraciones atribuidas a Vox y al Partido Popular en relación con el voto exterior y los requisitos para ejercer los derechos políticos. También recuerda las distintas posiciones parlamentarias durante la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y alude a la propuesta de reforma permanente del Código Civil promovida desde el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Descendientes Españoles en el Mundo subraya la importancia de que los ciudadanos residentes en el extranjero conozcan las posiciones y compromisos de las distintas formaciones políticas antes de acudir a las urnas. Entre las cuestiones que propone examinar figuran las garantías del voto exterior, la igualdad de derechos de quienes han adquirido legalmente la nacionalidad española y la posibilidad de establecer una regulación permanente para los descendientes.

La entidad recuerda asimismo los artículos 14, 23 y 68.5 de la Constitución española, relativos a la igualdad ante la ley, la participación en los asuntos públicos y el sufragio de los españoles residentes fuera del territorio nacional.

El mensaje insiste en que la comunidad emigrante no debe convertirse en un bloque electoral al servicio de ningún partido, dada la diversidad de opiniones y sensibilidades que existe entre los españoles repartidos por el mundo. No obstante, anima a sus integrantes a participar en el debate público y a prestar atención a las decisiones que puedan afectar a sus derechos y a los de las futuras generaciones."No reclamamos privilegios. Defendemos la igualdad de derechos», señala la publicación, que concluye reivindicando el papel de la emigración en la historia de España y defendiendo que el lugar de nacimiento o residencia no debe convertirse en motivo de desigualdad entre ciudadanos españoles", concluyen.