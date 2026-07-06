Descendientes Españoles en el Mundo llama a la unidad para defender los derechos de la ciudadanía en el exterior

La comunidad Descendientes Españoles en el Mundo ha hecho un llamamiento dirigido a asociaciones de descendientes, federaciones, centros españoles, Consejos de Residentes Españoles (CRE), el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), juristas, historiadores, genealogistas, investigadores, medios de comunicación y ciudadanos españoles residentes en el extranjero para mostrar unidad la defensa de los derechos de la colectividad.

En el comunicado, la organización sostiene que ha llegado el momento de "unir nuestras voces" y subraya que las diferencias de opinión no deben convertirse en un obstáculo cuando se trata de proteger "los derechos, las raíces y el vínculo histórico que nos une a España".

El manifiesto insiste en que los descendientes de españoles "no son un bloque político", ni "una herramienta electoral" o "un cálculo de votos", sino familias unidas por una historia común y por el vínculo cultural y familiar con España.

Asimismo, defiende que la nacionalidad española de los descendientes tiene su fundamento en el principio del ius sanguinis, es decir, en la filiación y el vínculo con padres, abuelos o bisabuelos españoles, y no en criterios ideológicos o políticos.

Entre las principales reivindicaciones del documento figuran el respeto a los derechos de los españoles residentes en el exterior y de sus descendientes, la defensa de la libertad de conciencia y del pluralismo político, el mantenimiento de una política de nacionalidad basada en el ius sanguinis, el refuerzo de los recursos humanos y materiales de los consulados y el reconocimiento de las personas que, según la organización, continúan excluidas de las actuales vías de acceso a la nacionalidad.

La comunidad también invita a asociaciones, instituciones y ciudadanos a compartir el manifiesto y expresar públicamente su adhesión con el objetivo de fortalecer una posición común en defensa de los intereses de la ciudadanía española en el exterior.

El llamamiento concluye con un mensaje en favor de la unidad de los descendientes de españoles, al afirmar que "las raíces no tienen ideología", que "la historia no pertenece a ningún partido político" y que "los apellidos no votan", bajo el lema "Unidos por nuestras raíces".

La iniciativa está firmada por Betina Mañana, fundadora de la comunidad Descendientes Españoles en el Mundo, quien anima a las organizaciones y ciudadanos a sumarse a la campaña para reforzar la defensa de sus derechos y de su historia común.