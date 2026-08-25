La Diada sin fronteras: los casales catalanes preparan la celebración del 11 de septiembre en todo el mundo

La Diada Nacional de Catalunya volverá a cruzar fronteras en este año 2026. A miles de kilómetros de Cataluña, las comunidades catalanas en el exterior preparan encuentros para mantener viva una celebración que, fuera del territorio, adquiere formatos muy diferentes según cada país, pero conserva un mismo hilo conductor: la lengua, la cultura, las tradiciones y el vínculo con Cataluña.

La agenda internacional demuestra, además, que no existe una única manera de celebrar el 11 de septiembre. Algunos casales mantienen la fecha del viernes 11; otros trasladan los actos al fin de semana para facilitar la participación. En Guayaquil, por ejemplo, el Casal Català ha fijado su celebración para el sábado 12 de septiembre, mientras que en Londres la comunidad catalana se reunirá ese mismo día en Hanover Primary School.

Y es que la distancia hace que la celebración tenga sus propios ritmos. El 11 de septiembre de 2026 cae en viernes, lo que permite a algunas comunidades organizar los actos ese mismo día, mientras otras optan por el sábado o el domingo.

En Noruega, por ejemplo, ya aparecen programados encuentros el propio viernes 11 en Oslo, Stavanger y Tromsø, mientras que la comunidad catalana de Bergen ha previsto una celebración para adultos el viernes y otra de carácter familiar el domingo 13.

En Finlandia, el Casal Català prepara igualmente su encuentro alrededor del fin de semana de la Diada. El modelo se repite en diferentes puntos de Europa: una celebración que se acomoda al calendario del país de residencia para facilitar que las familias y los miembros de las comunidades puedan participar.

La fórmula tiene una explicación sencilla: fuera de Cataluña, el 11 de septiembre es una jornada laborable. La Diada se mantiene como referencia simbólica, pero el calendario de cada comunidad determina cuándo resulta más fácil reunirse.

De la senyera a los castells

Las celebraciones exteriores combinan actos institucionales con actividades culturales y sociales. La música, la gastronomía, la literatura y las manifestaciones de cultura popular ocupan un espacio central, pero también lo hace la voluntad de crear comunidad.

Los castells se han convertido en una de las expresiones más visibles de esta presencia catalana internacional. No son una tradición limitada a Cataluña: existen colles en diferentes ciudades europeas y su actividad ha adquirido una dimensión propia.

La experiencia reciente de Berlín es reveladora. En 2025, más de 600 castellers procedentes de diferentes países europeos participaron en una Diada Castellera Internacional, con presencia de agrupaciones de Londres, Edimburgo, París, Bruselas, Estocolmo, Copenhague, Zúrich, Lausana, Andorra y Berlín.

También Estocolmo cuenta desde 2024 con una colla propia. Los Castellers d'Estocolm protagonizaron aquel año su primera actuación oficial durante la celebración de la Diada, ante cerca de 300 personas. El fenómeno demuestra cómo algunas tradiciones catalanas han dejado de ser únicamente una forma de mantener el vínculo con el lugar de origen para convertirse también en una herramienta de presentación de Cataluña ante las sociedades de acogida.

Londres, una de las grandes citas

Londres volverá a ser uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad catalana en el exterior. La celebración de 2026 está prevista para el sábado 12 de septiembre en Hanover Primary School, con una jornada que combinará gastronomía, música y cultura popular.

El programa incluye paella, música en directo y actuaciones de los Castellers of London y de la Colla Bastonera 1 d'Octubre, además de una charla. La cita se plantea como una jornada comunitaria que permite reunir a catalanes de diferentes generaciones y perfiles residentes en el Reino Unido.

La capital británica cuenta además con una importante estructura institucional catalana. La presencia de la Delegación del Govern y de diferentes organismos de la Generalitat ha permitido que la celebración de la Diada tenga también una dimensión cultural y de representación institucional.

América mantiene el vínculo con las raíces

En América, la celebración adquiere un componente especialmente ligado a la historia de la emigración catalana. Uno de los ejemplos de este año se encuentra en Guayaquil, donde el Casal Català ha convocado a la comunidad para el sábado 12 de septiembre. La celebración se desarrollará en la sede de la entidad y vuelve a poner de manifiesto el papel que desempeñan los casales como puntos de encuentro para catalanes, descendientes y personas vinculadas a la cultura catalana.

La dimensión americana de esta red se extiende por diferentes países y combina la actividad cultural con una importante función social. Los casales no solo organizan la Diada, sino también cursos de catalán, celebraciones tradicionales, encuentros gastronómicos y actividades dirigidas a niños y jóvenes.

La Diada es probablemente uno de los momentos más visibles del calendario de la Catalunya exterior, pero detrás de las celebraciones existe una actividad asociativa que se mantiene durante todo el año.

En Frankfurt, por ejemplo, el casal fue creado en 2011 y desarrolla actividades culturales, sociales y festivas destinadas tanto a catalanes residentes en la zona como a cualquier persona interesada en acercarse a la cultura catalana. Para este año ha previsto su celebración de la Diada el domingo 13 de septiembre en Fulda.

En Melbourne, el Casal Català de Victòria mantiene igualmente una programación estable de actividades culturales y comunitarias. La entidad, creada hace cuatro décadas, se presenta como un espacio para trasladar la cultura catalana a Australia y mantener los vínculos entre generaciones.

Este tejido asociativo constituye una de las principales claves para entender por qué la Diada continúa teniendo capacidad de convocatoria lejos de Cataluña.

La celebración internacional también sirve para proyectar Cataluña hacia las sociedades de acogida. Las actividades vinculadas a la Diada organizadas por las delegaciones de la Generalitat en el exterior han incorporado en los últimos años conciertos, exposiciones, teatro, gastronomía y encuentros institucionales.

La red exterior de la Generalitat cuenta con delegaciones y oficinas en ciudades como Londres, París, Bruselas, Berlín, Ginebra, Roma o Estocolmo, entre otras.

La cultura funciona así como punto de encuentro entre la comunidad catalana y el país en el que reside. Una exposición, un concierto, una actuación castellera o una muestra gastronómica pueden servir tanto para reunir a quienes mantienen un vínculo directo con Cataluña como para acercar esa cultura a nuevos públicos.

Una celebración con muchos acentos

La Diada exterior de 2026 no será, por tanto, una celebración única ni homogénea. Habrá quienes se reúnan el propio 11 de septiembre y quienes esperen al fin de semana; quienes opten por una comida familiar y quienes organicen un acto institucional; quienes celebren con música y quienes lo hagan a través de los castells o de la gastronomía.

Esa diversidad es precisamente una de las características de la Catalunya exterior. A miles de kilómetros de Barcelona, la Diada deja de ser solamente una fecha del calendario y se convierte en una ocasión para reencontrarse. La senyera, la lengua catalana, la música, la comida y las tradiciones actúan como elementos reconocibles de una identidad que se adapta al territorio sin perder su conexión con el origen.

En 2026, desde Guayaquil hasta Londres, desde Frankfurt hasta Bergen, las comunidades catalanas volverán a demostrar que celebrar la Diada fuera de Cataluña no significa reproducir exactamente la fiesta de casa. Significa construir, allí donde se vive, un espacio propio para mantenerla viva.