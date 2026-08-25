Si tu hijos te dicen que van a "farmear aura", tranquilo

—¿Y ese qué hace?

—Farmea aura.

El hombre miró otra vez la pantalla. Un muchacho caminaba despacio hacia una cámara. Se colocaba las gafas. No decía nada. Pero hacía muecas y movimientos. La música hacía el resto.

—¿Y eso qué es?

La respuesta necesita menos misterio del que parece.

“Farmear” viene de los videojuegos. Allí significa repetir acciones para conseguir monedas, experiencia, objetos o puntos. “Aura”, en el lenguaje de muchos jóvenes, es la presencia que tiene una persona. Su manera de entrar en un sitio. De mirar. De vestirse. De hacer algo sin parecer preocupado por lo que piensen los demás. “Farmear aura” consiste en hacer cosas que aumenten esos puntos imaginarios de carisma.

Un adolescente encesta una botella en una papelera desde lejos y sigue andando como si nada. Aura. Alguien tropieza, mira alrededor para comprobar quién lo ha visto y sale corriendo. LAura (o aura negativa).

Los puntos no existen.

Eso quizá sea lo más importante.

El juego consiste precisamente en fingir que podrían existir. Es una forma joven de hablar de algo bastante viejo: la reputación. Antes se decía tener presencia, tener estilo, hacerse el interesante. Ahora se puede decir que alguien ganó “mil puntos de aura”.

Internet le puso marcador a una cosa que siempre estuvo ahí.

La expresión empezó a circular con fuerza en redes desde 2024. En 2025 se hizo mundialmente conocida gracias a vídeos como el de Rayyan Arkan Dikha, un niño indonesio que bailaba con una calma extraordinaria sobre la proa de una embarcación tradicional. En agosto de 2026 el juego incluso había salido de las pantallas: jóvenes de varios países comenzaron a reunirse en “batallas de aura”, donde representan poses, gestos y memes frente al público. Hasta, incluso, que los ayuntamientos intenten poner coto a las reuniones que se convocaban a través de las redes.

Hay algo divertido ahí. También algo que conviene mirar.

Una generación acostumbrada a cámaras, perfiles y seguidores ha aprendido a convertir la imagen personal en puntuación. Se juega con eso. Se exagera. Se ríen de quien intenta demasiado.

Quizá por eso farmear aura tiene una regla extraña: cuanto más evidente resulta que buscas parecer interesante, menos aura tienes.

El muchacho de la pantalla siguió caminando. El niño indonesio, bailando sobre la proa.

Nadie sabía cuántos puntos llevaban.

Parecía que ellos tampoco.

Y tampoco importaba.