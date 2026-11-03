Dieciocho organizaciones de la emigración española llaman a movilizarse en el exterior por el derecho a la vivienda

Acampada de Sol de, símbolo en las últimas semanas de la lucha los jóvenes por el acceso a una vivienda

Dieciocho organizaciones vinculadas a la emigración española han anunciado movilizaciones en cinco ciudades de Europa y Estados Unidos para apoyar las protestas por el derecho a la vivienda convocadas en España. Las concentraciones se celebrarán en Londres, Ginebra, Nueva York, Manchester y Berlín, en los días previos y coincidiendo con la huelga general prevista para el 11 de noviembre.

La convocatoria parte de un comunicado conjunto en el que asociaciones, colectivos sociales, sindicatos y formaciones políticas expresan su respaldo a las personas afectadas por los desahucios y a quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda debido al encarecimiento de los alquileres. El texto muestra también su apoyo a las movilizaciones impulsadas por los sindicatos de inquilinos e inquilinas.

Las organizaciones fundamentan su posicionamiento en el reconocimiento de la vivienda digna como un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 47 de la Constitución española. En el comunicado cuestionan el peso de los intereses económicos en el mercado inmobiliario y sostienen que el aumento de los precios, unido a unos salarios que, según señalan, no han evolucionado al mismo ritmo, dificulta el acceso a una vivienda para las familias trabajadoras.

En el texto explican que "el pueblo ha dicho basta y que la reacción masiva estalló el pasado 23 de septiembre, con el desahucio de Maricarmen y provocó la acampada de Sol durante las últimas semanas, "que no es sino una más de las personas vulnerables que son a diario expulsadas de sus casas. Este acto merece nuestra más rotunda condena y nuestro compromiso de lucha para evitar que pueda volver a repetirse", sostienen.

Las entidades firmantes vinculan también la situación de la vivienda con la realidad de la emigración. En su opinión, la falta de acceso a un alojamiento digno ha sido uno de los factores que llevaron a muchas personas a salir de España y continúa siendo un obstáculo para quienes desean regresar.

El problema, añaden, no se limita al país de origen, ya que las dificultades para acceder a una vivienda se reproducen también en distintos países de acogida. Por ello, plantean reforzar la colaboración con organizaciones internacionales y coordinar iniciativas que permitan trasladar las reivindicaciones más allá de las fronteras españolas.

El comunicado anima a los españoles residentes en el exterior a participar en las concentraciones convocadas y a respaldar las protestas que se desarrollen en España.

Calendario de concentraciones

Las movilizaciones tendrán lugar en las siguientes ciudades:

Londres: 7 de noviembre, a las 12.30 horas, frente a la Embajada de España, en el número 24 de Belgrave Square.

Ginebra: 7 de noviembre, a las 11.00 horas, en la Plaza de Naciones Unidas.

Nueva York: 8 de noviembre, a las 12.00 horas, frente al Consulado de España, en el número 150 de East 58th Street.

Berlín: 11 de noviembre, a las 18.30 horas, en la Puerta de Brandeburgo.

Manchester: frente al Consulado de España, situado en el número 55 de Brown Street. El comunicado no concreta la fecha ni la hora de esta convocatoria.

El documento está firmado por Asamblea Migrante Global, Izquierda Unida Exterior, Anticapitalistas Exterior, Grupo Internacionalista-SolidaritéS Genève, Podemos, La Fabbrica di Zurigo, Sinistra Italiana-Circolo Svizzera, Oficina Precaria de Escocia, Asamblea Migrante Berlín, Partido Comunista de España Exterior, Sozialismus von Unten, Oficina Precaria de Berlín, Greater Manchester Tenants Union, Comisión de Acogida Norte, Punto de Encuentro Zurich, Candidatura d'Unitat Popular, Union Populaire Genève y GIRetraités Unia Genève.