Las protestas por la vivienda vuelven a recrudecerse en Portugal

Apenas tres días después de que la policía levantara las acampadas por la vivienda en Oporto y Lisboa, la tensión social sigue elevándose. Miles de personas han vuelto a salir a la calle en las principales ciudades del país luso para pedir la dimisión del gobierno que encabeza Luís Montenegro.

De hecho, los convocantes han prometido mantener las marchas hasta que el ejecutivo presente su dimisión en bloque, mientras exigen medidas urgentes para acabar con el problema de la vivienda.

Y, mientras el parlamento portugués debate los presupuestos para 2027, los sindicatos instan ya a sumarse a la huelga convocada en España para el 11 de noviembre, que también tiene la crisis habitacional en el foco.

En Portugal, los precios de la vivienda se han duplicado desde 2017 y los nuevos contratos de alquiler mantienen casi el mismo ritmo de subida; una situación que afecta especialmente a los jóvenes, habida cuenta de que los salarios no han evolucionado al mismo ritmo.