Dimite el director de Andalucía Global tras aparecer en un chat de una trama de blanqueo investigada en Cádiz

El director de Andalucía Global, Jorge Vázquez, ha dimitido de su cargo después de que su nombre apareciera en un grupo de WhatsApp intervenido por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre una presunta trama de blanqueo de capitales vinculada a empresarios del ocio nocturno y los festivales en la provincia de Cádiz. Tras su dimisón el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el nombramiento de María Almudena Gómez Velarde como nueva directora de la empresa pública.

Vázquez, que dirigía Andalucía Global, entidad dependiente de la Junta encargada de la promoción exterior e internacional de la comunidad autónoma, comunicó su renuncia mediante un escrito en el que aseguró que daba este paso "con el único objetivo de no perjudicar a la institución" y expresó su confianza en que "los hechos quedarán esclarecidos".

El ya exdirector de Andalucía Global contaba con una dilatada trayectoria dentro de la estructura del Partido Popular andaluz. Antes de asumir este cargo fue delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz, coordinador del Área de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la Junta y formó parte de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Cádiz en las elecciones municipales de 2023.

La investigación judicial, cuyo secreto de sumario ha sido levantado parcialmente, recoge, según Europa Press, la existencia de un grupo de WhatsApp utilizado por varios de los empresarios investigados. En esas conversaciones se hace referencia a una persona apodada "el Gordo", sobre la que algunos participantes planteaban ejercer presión para obtener contratos de patrocinio.

Durante su declaración ante la Fiscalía, uno de los testigos identificó a esa persona como Jorge Vázquez, un extremo que figura en las diligencias judiciales, aunque por el momento no implica la atribución de responsabilidad penal.

La causa investiga, además, la concesión de más de 1,1 millones de euros en contratos de patrocinio otorgados por la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz a empresas presuntamente vinculadas con la trama. La operación desarrollada por la Guardia Civil se saldó con once detenidos tras varios registros en establecimientos de hostelería y oficinas de El Puerto de Santa María y de la provincia de Sevilla. Dos de los arrestados ingresaron en prisión provisional, mientras que otros seis quedaron en libertad con medidas cautelares.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el procedimiento investiga la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, además de posibles delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Almudena Gómez asume la dirección de Andalucía Global

Tras la salida de Vázquez, el Consejo de Gobierno ha designado como nueva directora de Andalucía Global a María Almudena Gómez Velarde, ingeniera industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla y funcionaria del Cuerpo Superior de Ingenieros Industriales de la Junta de Andalucía desde 2002.

Hasta ahora ocupaba el puesto de secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y cuenta con una amplia experiencia en la Administración autonómica en áreas como la planificación estratégica, la gestión presupuestaria, la prevención de riesgos laborales, la protección ambiental y la política industrial.

Además, cursó el Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y un máster en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de Sevilla. Su trayectoria también incluye una intensa actividad docente y como ponente en jornadas y conferencias relacionadas con la gestión pública y la cultura organizativa.