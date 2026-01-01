Las diócesis permitieron a 10.000 gallegos del exterior obtener documentación sobre su origen familiar

La colaboración entre la Xunta y las diócesis permitió que en el 2025 10.000 personas gallegas del exterior consiguieran documentación sobre su origen familiar

La colaboración estable entre la Xunta de Galicia y las diócesis gallegas permitió que, a lo largo de 2025, cerca de 10.000 personas gallegas residentes en el exterior obtuvieran documentación acreditativa sobre su origen y ascendencia familiar, una cifra que casi duplica la registrada el año anterior.

Este trabajo conjunto se desarrolla con la Archidiócesis de Santiago de Compostela y con las diócesis de las cuatro provincias gallegas, facilitando la consulta y expedición de certificados dirigidos tanto a emigrantes gallegos como a sus descendientes. Más de 6.000 solicitudes fueron atendidas a través del Archivo Histórico de la Archidiócesis de Santiago, que concentra una parte muy significativa de la demanda.

Los archivos diocesanos custodian fondos documentales de enorme valor histórico y administrativo, como partidas de nacimiento, bautismo, matrimonio o defunción, fundamentales para acreditar la ascendencia gallega. Esta documentación resulta clave para numerosos trámites oficiales, especialmente los vinculados a la adquisición de la nacionalidad española al amparo de la legislación vigente, además de permitir la recuperación de la memoria familiar y, en muchos casos, la localización de vínculos con Galicia.

Ante el incremento sostenido de las solicitudes, la Xunta de Galicia refuerza año tras año esta colaboración con el objetivo de garantizar una atención rigurosa, ágil y eficaz a las personas residentes en el exterior. La cooperación incluye la atención prioritaria a las peticiones procedentes de la emigración, así como el apoyo a la digitalización, ordenación y sistematización de la documentación histórica conservada en los archivos parroquiales y diocesanos.

Este modelo de trabajo conjunto asegura seguridad, continuidad y eficiencia en un ámbito especialmente sensible para la ciudadanía gallega en el exterior, facilitando el acceso a documentos esenciales para mantener vivos los lazos familiares, jurídicos y emocionales con Galicia.