La Diputación de A Coruña y las Madres de Plaza de Mayo sellan en Buenos Aires una alianza por la memoria

La Diputación de A Coruña y la Asociación Madres de Plaza de Mayo han acordado incrementar su colaboración en materia de memoria democrática, derechos humanos y defensa de los valores democráticos durante la visita institucional que el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, está realizando en Argentina.

El acuerdo se concretó este viernes con la firma de un protocolo de colaboración durante la visita de Formoso, acompañado por la diputada Rosa Ana García, al Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), situado en el recinto de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la última dictadura argentina.

El antiguo recinto de la ESMA es actualmente un espacio dedicado a la memoria, la educación y la cultura. Para Formoso, su transformación constituye un ejemplo del valor de preservar la memoria histórica y transmitirla a las nuevas generaciones.

“La transformación de la antigua ESMA en un espacio de memoria, educación y cultura tiene un enorme valor simbólico”, señaló el presidente provincial, que calificó la visita como una experiencia marcada por “la emoción, la responsabilidad y el compromiso”.

Formoso defendió además que la democracia y los derechos humanos requieren una defensa permanente. “Nunca deben darse por definitivamente conquistados”, afirmó, al tiempo que subrayó la responsabilidad de las instituciones y de la sociedad para preservar estos valores.

En este sentido, el presidente de la Diputación sostuvo que mantener viva la memoria de las víctimas resulta necesario para evitar que vuelvan a repetirse episodios como los vividos durante las dictaduras. “En España también lo sabemos”, añadió.

La relación entre la memoria argentina y Galicia estuvo también presente durante el encuentro. Formoso recordó la trayectoria de las Madres de Plaza de Mayo y la conexión de su historia con la provincia de A Coruña a través de Dionisia “Nisa” López Amado, natural de Cedeira y una de las mujeres vinculadas a los primeros años del movimiento.

López Amado, que fue nombrada Hija Predilecta de Cedeira, dedicó buena parte de su vida a reclamar verdad y justicia por la desaparición de su hijo, Antonio Adolfo Díaz López, nacido en Ferrol, y de su nuera, Stella Maris Riganti, secuestrados en mayo de 1976 y aún desaparecidos.

El protocolo firmado en Buenos Aires establece un marco para desarrollar y compartir iniciativas relacionadas con los derechos humanos, la memoria democrática y la protección de colectivos que hayan sufrido situaciones de exclusión o vulneración de sus derechos.

Ciencia y cooperación con Buenos Aires

La agenda de Formoso en Argentina incluyó también una visita al Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) del CONICET, donde mantuvo un encuentro con el investigador Gabriel Rabinovich y miembros de su equipo.

Rabinovich, especialista en inmunología, desarrolla investigaciones sobre nuevas estrategias terapéuticas frente al cáncer y las enfermedades autoinmunes. Durante la visita, el presidente de la Diputación conoció las principales líneas de trabajo del instituto y se interesó por la participación de investigadores jóvenes, entre ellos científicos descendientes de gallegos.

Formoso destacó el “enorme talento nuevo” presente en el centro y defendió la importancia de respaldar la investigación científica y las oportunidades para las nuevas generaciones.

La visita institucional se completó con una reunión con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en la que se abordaron las relaciones entre ambos territorios y posibles vías de colaboración.

El encuentro permitió poner sobre la mesa los históricos vínculos entre Galicia y la provincia bonaerense, marcados por la presencia de la colectividad gallega, y explorar nuevas líneas de cooperación entre la Diputación de A Coruña y el Gobierno provincial que preside Axel Kicillof.

La agenda argentina de González Formoso deja así varios frentes de colaboración abiertos, desde la memoria democrática y los derechos humanos hasta la investigación científica y la cooperación institucional, con la historia de la emigración gallega como uno de los nexos entre ambos territorios.