El director del Instituto Cervantes anuncia la intención de reabrir el centro en Gibraltar

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha anunciado su intención de reabrir la entidad en Gibraltar pasados doce años de su cierre.

Lo ha dicho desde Jerez de la Frontera (Cádiz), con motivo de la reunión anual de director de los institutos, tras recordar que el centro de Gibraltar tuvo "una actuación muy significativa, primero porque se convirtió en un centro cultural de diálogo en todo el Campo de Gibraltar, entre el Peñón y el Campo de Gibraltar, y porque reforzó la enseñanza del español cuando había políticas tentadas en que se perdiera el español dentro del Peñón para imponer el inglés".

"Se cerró el Cervantes en Gibraltar, desgraciadamente, por contradicciones políticas en una época pasada, y nosotros creemos conveniente que vuelva a abrirse por todo lo que significa", ha manifestado.

En cambio, para García Montero "la nueva situación", relativa a volver a "un diálogo que supere la Verja" le parece "muy interesante", de modo que apuesta por su reapertura. "Lo tenemos todo preparado y estudiado, incluso hemos puesto una partida en los presupuestos de este año para poner en marcha la apertura del centro de Gibraltar a partir del curso que viene", ha agregado.

No obstante, ha admitido que "es una decisión que ya no depende solo del Instituto Cervantes", sino que es competencia del Consejo de Ministros, de Presidencia de Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores.