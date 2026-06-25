El Instituto Cervantes abre la puerta a la apertura de un nuevo centro en Macedonia del Norte

Encuentro entre #LuisGarcíaMontero y la presidenta de la República de #MacedoniadelNorte, en la que Gordana Siljanovska-Davkova

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, se reunió este miércoles con la presidenta de la República de Macedonia del Norte, Gordana Siljanovska-Davkova, en un encuentro centrado en la presencia y el impulso del español en el país balcánico.

Aunque el Instituto Cervantes no cuenta con sede física en Macedonia del Norte, la institución coordina en el país la realización de los exámenes para la obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), una herramienta clave para la certificación del idioma a nivel internacional.

Según los datos recogidos en el anuario del Cervantes de 2022, el español mantiene una presencia destacada en la región de los Balcanes, con especial relevancia en países como Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte, donde el interés por la lengua española continúa en crecimiento en el ámbito educativo y cultural.

La presidenta aboga por un Cervantes en el país

Tras el encuentro, el Instituto Cervantes informó a través de sus canales oficiales de que la presidenta macedonia defendió la apertura de un centro del Cervantes en el país, una iniciativa que, según ambas partes, permitiría profundizar los lazos culturales entre España y Macedonia del Norte y sobre la que ya se estaría trabajando de forma preliminar.

La institución subrayó además que la reunión se enmarcó en una agenda más amplia de contactos con el ecosistema hispanista del país, en la que participaron profesores, académicos, empresarios y representantes institucionales.

El presidente del Cervantes durante un encuentro en Macedonia | Instituto Cervantes

Agenda cultural en los Balcanes

El encuentro con la jefa de Estado macedonia formó parte de un viaje institucional que comenzó el lunes y concluyó este miércoles, en el que García Montero mantuvo diversos contactos vinculados a la promoción del español y la cooperación cultural.

El director del Cervantes participó en la inauguración de la 65.ª edición del festival Noches de Poesía de Struga, uno de los encuentros literarios más reconocidos de la región, y mantuvo reuniones con representantes del mundo del libro.

Asimismo, ofreció una conferencia en la Universidad Cirilo y Metodio sobre el impacto global del español y su proyección cultural, organizada por el departamento de español del centro universitario. Posteriormente, mantuvo un encuentro con el ministro de Cultura macedonio, Zoran Ljutkov.

En el marco de esta agenda, el Cervantes destacó también la reunión celebrada en la Embajada de España en Skopie, donde García Montero se reunió con representantes del hispanismo macedonio, docentes y autoridades del país, entre ellas la ministra de Energía, Sanja Bozhinovska, y el ministro de Deportes, Borko Ristovski.

Escala en Bulgaria y visita al Cervantes de Sofía

Antes de su llegada a Macedonia del Norte, García Montero visitó el centro del Instituto Cervantes en Sofía, donde se presentó la traducción al búlgaro del ensayo Lenguaje del drama: Federico García Lorca, de Andrés Soria, que analiza la singularidad del teatro lorquiano más allá del diálogo convencional.

Durante su estancia en la capital búlgara, el director del Cervantes recorrió el nuevo edificio de la institución en el bulevar Dondukov y mantuvo encuentros con responsables culturales del país, entre ellos la directora de la Galería Nacional, Anelya Ángelova, y la comisaria Radosveta Stáneva, en el marco de una exposición dedicada al artista José Caballero.

Con este viaje, el Instituto Cervantes reforzó su estrategia de promoción del español en Europa del Este y los Balcanes, consolidando su presencia en espacios clave para la difusión cultural y educativa del idioma.