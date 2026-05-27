La dura crítica de Miranda al Gobierno central: “Está abandonando a su suerte a los españoles del exterior"

El secretario general de la Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participó en la última jornada del Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), donde reclamó en su intervención un mayor compromiso del Estado con la ciudadanía española residente en el exterior y con las políticas de retorno. Miranda advirtió de que el balance realizado en este ámbito “no puede ser positivo”, al considerar que en los últimos años se ha producido por parte del Gobierno una pérdida de sensibilidad hacia la ciudadanía exterior “no en las palabras, sino en los hechos, lo que provoca su abandono”.

Miranda repasó los principales asuntos abordados a lo largo del encuentro, y se refirió a la necesidad de avanzar en la eliminación de las desigualdades que afectan a los españoles residentes en el exterior en ámbitos como la fiscalidad, la atención consular, el acceso al voto, la homologación de estudios o las prestaciones sociales.

Lamentó la progresiva pérdida de apoyo que se ha venido produciendo, tanto a las entidades españolas en el exterior como a los propios ciudadanos, y advirtió de que muchas líneas de ayuda y programas han sido reducidos o suprimidos en los últimos años. El secretario general criticó que estas decisiones se justifiquen por la ausencia de nuevos presupuestos estatales, mientras al mismo tiempo aumenta la recaudación fiscal, lo que consideró un “argumento falso”. En este sentido, advirtió de que “cuando disminuye el apoyo a las entidades y a las personas, también se debilita el vínculo con la ciudadanía exterior”.

En el ámbito electoral, Miranda también incidió en la necesidad de seguir mejorando los mecanismos de participación de la ciudadanía en el exterior. El secretario general señaló que, pese a los avances producidos con la eliminación del voto rogado, continúan existiendo dificultades que condicionan el ejercicio efectivo de este derecho, y reclamó una adaptación del sistema a las distintas realidades geográficas de los países con mayor presencia de ciudadanos españoles, incrementando los lugares de depósito del voto.

Rodríguez Miranda se refirió también a la situación de muchos gallegos residentes en Venezuela, y advirtió de las esperas de varios años para acceder a pensiones que deberían ser reconocidas a personas en situación de alta vulnerabilidad. Miranda reclamó “cumplir con la legalidad y pagar esas pensiones a las que tienen derecho como españoles”.

En el ámbito de la nacionalidad, se mostró especialmente crítico con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que calificó como “una nueva chapuza jurídica”, advirtiendo de que el sistema actual ha vuelto a evidenciar graves problemas de planificación y gestión. El secretario general señaló que la acumulación de expedientes y el colapso registrado en los consulados “no es consecuencia solo de una mayor demanda, sino de la incapacidad para planificar y gestionar una realidad que era previsible”.

El retorno como prioridad

El secretario xeral insistió en que el retorno debe convertirse en una auténtica política de Estado y no recaer exclusivamente sobre las comunidades autónomas, recordando que Galicia lleva años impulsando programas específicos a través de la Estrategia Galicia Retorna para acompañar a las personas desde su salida hasta su integración efectiva.

En este sentido, destacó que “las comunidades autónomas que estamos muy presentes en el exterior nos sentimos muy solas trabajando con los ciudadanos y especialmente en el ámbito del retorno”, y lamentó que en los últimos años no haya existido una coordinación suficiente con el Estado en este ámbito, del que el Gobierno nacional es el máximo responsable.

Balance y agradecimiento

En su intervención final, agradeció el trabajo desarrollado por todos los consejeros a lo largo del mandato y también la labor del personal que trabaja en el ámbito del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.“Esperamos seguir encontrándonos en cualquier lugar del mundo trabajando por nuestros españoles —y digo nuestros no por posesión, sino por pertenencia, por compromiso y por familia”.