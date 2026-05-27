El Gobierno acelera la tramitación del reglamento de Ciudadanía Española, con su envío la próxima semana, al Consejo de Estado

El Gobierno dará la próxima semana un nuevo paso en la reforma de las políticas dirigidas a los españoles residentes en el exterior, con la remisión al Consejo de Estado del nuevo Reglamento de Ciudadanía Española en el Exterior, con el que se persigue adaptar los derechos y servicios a una comunidad que supera los 3.000.000 y que cada vez es más numerosa y diversa.

El anuncio lo hizo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la clausura del V Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, celebrado en Madrid y con el que se pone fin al mandato.

La reforma reglamentaria pretende actualizar el marco normativo de la ciudadanía exterior con medidas que amplían derechos sociales, sanitarios y de protección. Entre las principales novedades destacan el respaldo integral a víctimas de violencia de género, la ampliación de la asistencia sanitaria fuera de España y una protección reforzada para menores de edad.

La propia secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, explicó durante el pleno que el nuevo texto responde a la necesidad de adaptar las políticas públicas a una realidad migratoria más compleja, con nuevas demandas sociales y una creciente movilidad internacional.

En su intervención, Saiz aludió el papel de la diáspora española como parte activa del país e incidió en la necesidad de reforzar el vínculo institucional con la ciudadanía exterior. “La España del siglo XXI también se construye desde fuera de nuestras fronteras”, afirmó la ministra, quien reivindicó además el trabajo de los Consejos de Residentes Españoles y del tejido asociativo en distintos países.

La ministra agradeció, asimismo, la labor desarrollada por la presidenta del Consejo, Violeta Alonso, y por el conjunto de consejeros durante los últimos cuatro años, un periodo que concluye con la renovación de los Consejos de Residentes Españoles en el exterior.“El vínculo con España permanece y debe ser reconocido, protegido y cuidado. Ese es el compromiso del Gobierno”, concluyó Elma Saiz.

La tramitación del reglamento ha sufrido numerosas demoras, de ahí que con su envío al Consejo de Estado, el Ejecutivo avance en uno de sus principales compromisos en materia de ciudadanía exterior, en el momento de mayor crecimiento de los españoles en el exterior, desde que se aprobara la disposicion adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que está permitiendo a los descendientes obtener la nacionalidad española.