Las elecciones a los Consejos de Residentes Españoles se celebrarán entre abril y mayo de 2026

Las elecciones para renovar los Consejos de Residentes Españoles (CRE) y constituir nuevos órganos se celebrarán entre los meses de abril y mayo de 2026. La convocatoria oficial del proceso electoral se abrió el pasado jueves y deberá publicarse hasta el 15 de febrero, según se confirmó en la reunión mantenida el pasado 22 de septiembre entre el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares.

A partir de la publicación de la convocatoria oficial, se activarán los plazos y se detallarán los pasos necesarios para participar tanto como elector como candidato en este proceso, clave para la representación de la ciudadanía española residente en el extranjero ante los consulados.

Quién puede votar y cómo participar

Podrán ejercer su derecho al voto todas las personas de nacionalidad española mayores de 18 años que estén inscritas en el Registro de Matrícula Consular, ya sea en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) o en el Registro de Españoles Temporales Ausentes (ERTA), correspondiente a su demarcación consular.

Para quienes aún no estén inscritos en su consulado, se recomienda realizar este trámite lo antes posible, ya que la inscripción es un requisito imprescindible para poder votar en las elecciones a los CRE.

Asimismo, podrá presentarse como candidato cualquier persona española residente en la demarcación consular que cumpla los requisitos legales y formalice su candidatura dentro de los plazos que se anunciarán con la convocatoria.

Dónde y cómo informarse

La votación se realizará, como es habitual, en la sede del consulado correspondiente o en las urnas que se habiliten para tal fin. Cada consulado publicará las indicaciones concretas sobre lugares, fechas y horarios de votación.

Además de la información oficial que difundan los consulados, los distintos CRE, como el de Berlín, se comprometen a recordar las fechas clave y a facilitar los enlaces y documentos necesarios para que el proceso sea accesible y participativo.

Las personas interesadas pueden ampliar la información a través de la cobertura especializada de España Exterior sobre las Elecciones a los CRE 2026, donde se irán actualizando las novedades del proceso electoral.