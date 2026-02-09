Las otras elecciones: los consejos de residentes vuelven con los mismos problemas

Como cada cuatro o cinco años, volvemos a tener unas elecciones convocadas en el exterior en las que parece que las reglas han de renegociarse una y otra vez. Jugamos con barajas distintas y nos toca pelear batallas que creíamos ya ganadas.

En el Consulado General de Manchester hemos logrado, en las dos primeras semanas tras la convocatoria, reunir todos los avales necesarios para las listas que se presentan.

Con un programa común con la lista del CRE en el Norte del Reino Unido y nuevas caras en las candidaturas —con Yolanda Pérez dando el relevo de David Casarejos en el liderazgo— hemos conseguido atraer apoyos gracias al trabajo de los dos últimos mandatos. La ciudadanía ya conoce nuestro nivel de compromiso a lo largo de nuestras demarcaciones.

Presentamos un programa continuista, que busca seguir ampliando los objetivos ya alcanzados: más aulas ALCE en nuevas ciudades, más derechos para las escuelas suplementarias y la defensa constante de nuestra ciudadanía, ahora con un equipo más inclusivo y representativo de nuestra diáspora.

Los apoyos recibidos hasta ahora han llegado en reuniones en Leeds y Manchester, o a través de medios telemáticos… medios que, en algunos consulados generales, están decidiendo no tener en cuenta. Al menos, esa es la amenaza que nos ha llegado esta semana.

Nuestra labor es voluntaria, y para muchos este tira y afloja cada vez que hay elecciones —para recuperar el derecho a recibir respaldos por vía electrónica— resulta estresante y roza lo cansino.

Nos encontramos con cancilleres y cónsules que, ya sea por ser nuevos en el puesto o por sus ansias de cambiar las reglas del juego, olvidan procedimientos utilizados en el pasado. Hoy, en consulados alemanes y franceses, se está informando de que quieren ver documentos con firma en papel o enviados por fax… pero el problema real viene de las instrucciones que llegan desde Madrid, donde se indica que todo depende del jefe de cada oficina consular. Eso abre la puerta a que algunos decidan que no les apetece tener un Consejo de Residentes y pongan pegas a los respaldos presentados.

Tienen los santos atributos de leernos en voz alta la ley tal cual, en vez de cumplir con su trabajo y aplicar sus amplios conocimientos para entender que, donde dice “FAX” (¡algunos ni lo habéis visto funcionar!), debería hacerse una analogía con cualquier medio tecnológico que facilite la comunicación electrónica.

Algunos consulados, aplicando la normativa de forma estricta, quieren limitar la información sobre estas elecciones a una pestaña perdida en la web —que nadie visita— o a un tablón de anuncios del consulado (allá donde exista). En demarcaciones grandes, esto limita el derecho de los residentes a estar informados y participar. Y en demarcaciones como la de París, con población en colonias a 8.000 kilómetros, hace imposible representar a parte de su ciudadanía o permitirles apoyar candidaturas.

Esperamos que desde Exteriores se aclare este asunto y que Abogacía del Estado ayude a facilitar la creación de Consejos de Residentes, dejándolo por escrito para futuros mandatos. De lo contrario, en vez de ver crecer el número de Consejos de Residentes, veremos una reducción drástica.