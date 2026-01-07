El CGCEE pide al Gobierno que el nuevo Reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior "se adapte a la realidad actual de la emigración"

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha remitido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un informe con propuestas para la elaboración del nuevo Reglamento que desarrollará la Ley 40/2006, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, con el objetivo de adaptar la normativa a la "realidad actual de los más de tres millones de españoles residentes fuera del país".

La Ley 40/2006 supuso en su momento un importante reconocimiento del papel histórico de la emigración española y de su contribución al desarrollo de España, además de una atención específica a la situación de las mujeres emigrantes, que afrontaron una doble vulnerabilidad por razón de género y condición migratoria. Sin embargo, casi veinte años después de su aprobación, el contexto ha cambiado de manera significativa.

En los últimos años, la población española en el exterior ha pasado de 1,5 millones a más de 3 millones de personas, y podría alcanzar los cinco millones como consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. A este crecimiento se suma la fragmentación del marco normativo que se ha producido desde la aprobación del Estatuto, lo que hace necesaria una actualización y armonización de la legislación vigente.

La norma busca integrar estas disposiciones y responder a la realidad social, económica, laboral y sanitaria actual de la ciudadanía española en el exterior. Más allá de su carácter técnico, el informe del CGCEE defiende que el reglamento debe convertirse en una herramienta capaz de articular una política pública ambiciosa e inclusiva, centrada en las personas y en la garantía efectiva de derechos.

Entre las medidas propuestas destacan el refuerzo de la independencia y autonomía institucional del CGCEE, dotándolo de mayor capacidad de propuesta y de recursos propios, así como la mejora de su composición para asegurar una representación más equilibrada de la ciudadanía en el exterior. El informe también plantea avances en la protección integral frente a la violencia contra las mujeres españolas en el exterior, el mantenimiento del pago en divisas de las prestaciones por razón de necesidad en países con alta inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo, y la flexibilización de los criterios de inscripción en el Censo de Españoles Residentes en el Exterior (CACE).

Asimismo, se defiende el acceso a la educación y la cultura, el impulso de políticas de retorno con medidas concretas en materia de empleo, educación y vivienda, y la mejora de la coordinación entre administraciones para garantizar un acceso efectivo a los derechos.

El objetivo final del CGCEE es que el nuevo reglamento sea moderno, eficaz y adaptado a la realidad actual, garantizando derechos y oportunidades para la ciudadanía española residente en el exteri