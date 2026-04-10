Elecciones a los CRE 2026: así se organiza el calendario electoral de los españoles en el exterior
ELECCIONES A LOS CONSEJOS DE RESIDENTES
Las elecciones a los Consejos de Residentes Españoles se celebran entre abril y mayo en decenas de ciudades del mundo, con convocatorias escalonadas en Europa y América
El proceso electoral para renovar los Consejos de Residentes Españoles (CRE) se desarrolla a lo largo de varias semanas en distintas demarcaciones consulares. Estas elecciones permiten a los ciudadanos españoles que viven en el extranjero elegir a sus representantes ante los consulados, en un contexto marcado por la dispersión geográfica del electorado y la organización descentralizada del proceso. Las fechas de votación varían según cada país y ciudad, concentrándose principalmente entre en el mes de mayo.
En Europa, el calendario arranca en mayo con una amplia variedad de fechas. Frankfurt celebrará sus elecciones el 8 de mayo, mientras que Manchester lo hará el 9 de mayo. En París, el proceso se extenderá durante tres días, del 9 al 11 de mayo, y Montpellier votará el 10 de mayo. Edimburgo ha fijado la fecha para el 12 de mayo, seguida de Roma el 16 de mayo y Zúrich el 17 de mayo. En Austria, por el momento, las elecciones permanecen pendientes de confirmación.
En el continente americano, el calendario es aún más amplio y diverso. Bolivia abre el proceso el 13 de abril, siendo una de las primeras convocatorias. Ya en mayo, Caracas votará el día 3; Bahía Blanca el 2; Mendoza el 5; Córdoba el 6; y Buenos Aires el 10 de mayo. Rosario celebrará sus elecciones el 12 de mayo. En Brasil, São Paulo votará el 9 de mayo, mientras que en Río de Janeiro las fechas se sitúan entre el 2 y el 9 de mayo, aún por concretar. También el 9 de mayo están previstas votaciones en Uruguay, La Habana y El Salvador, mientras que Guatemala votará el 10 de mayo.
En América del Norte, Miami celebrará las elecciones los días 8 y 9 de mayo, y Washington D.C. el 8 de mayo. Por su parte, México aún no ha confirmado su calendario electoral.
Fuera de estos dos grandes bloques, también están convocadas elecciones en otras regiones, como en Emiratos Árabes Unidos, donde la votación tendrá lugar el 9 de mayo.
Este calendario refleja la dimensión global de la ciudadanía española en el exterior y la importancia de los CRE como órganos de representación. A través de estas elecciones, miles de españoles repartidos por el mundo participan en la elección de sus representantes, en un proceso que, aunque fragmentado en fechas y lugares, responde a un mismo objetivo: dar voz a la comunidad española residente en el exterior.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ELECCIONES A LOS CONSEJOS DE RESIDENTES
Elecciones a los CRE 2026: así se organiza el calendario electoral de los españoles en el exterior
PLENO DEL CONSEJO
El Consejo de Comunidades Asturianas se reúne este viernes en Oviedo
NUEVAS INSTALACIONES
Así es la Biblioteca Marcela de Juan, que el Cervantes acaba de inaugurar en Shangai
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 10 de abril?
LA REVISTA
La playlist de... Greasy Belly
LA REVISTA
Greasy Belly chega a Ourense