Las elecciones a los CRE reconfiguran el mapa de la representación española en el exterior

Apertura de sobres en las elecciones a los CRE de Venezuela

Las elecciones para la renovación de los Consejos de Residentes Españoles (CRE) ya se han celebrado en buena parte de los consulados de Europa y América, dejando un panorama marcado por la baja participación, la fragmentación política en algunas candidaturas y la consolidación de liderazgos en varias de las principales demarcaciones del exterior.

Las votaciones ya tuvieron lugar en ciudades como Berlín (7 de mayo), Los Ángeles (7 de mayo), Washington DC (8 de mayo), Frankfurt (8 de mayo), Caracas (3 de mayo), Bahía Blanca (2 de mayo), Mendoza (5 de mayo), Córdoba (6 de mayo), São Paulo (9 de mayo), La Habana (9 de mayo), Montevideo (9 de mayo), Miami (8 y 9 de mayo), París (9, 10 y 11 de mayo), Buenos Aires (10 de mayo), Ciudad de México (9 y 10 de mayo), Guatemala (10 de mayo), Manchester (9 de mayo), Montpellier (10 de mayo), Irlanda (9 de mayo), El Salvador (9 de mayo), Emiratos Árabes Unidos (9 de mayo) o República Dominicana (10 de mayo).

En las próximas semanas continuarán las votaciones en ciudades como Edimburgo (12 de mayo), Rosario (12 de mayo), Austria/Viena (14 de mayo), Roma (16 de mayo), Zúrich (17 de mayo), Toronto (21 de mayo), Ámsterdam (21 de mayo) y Costa Rica (31 de mayo). Bolivia celebró sus elecciones el pasado 13 de abril, mientras que Río de Janeiro desarrolló el proceso entre el 2 y el 9 de mayo.

Uno de los resultados más destacados se produjo en la demarcación consular de Buenos Aires, donde la candidatura “Españoles Unidos”, encabezada por Susana Carbia, logró una clara victoria y consolidó su liderazgo al frente de uno de los órganos de representación más importantes de la ciudadanía española en el exterior.

La lista vencedora obtuvo 874 votos, imponiéndose con amplia ventaja sobre las otras dos candidaturas participantes. En segundo lugar quedó “Ciudadanía Primero”, una candidatura de perfil progresista que incorporaba a Pilar Díaz y que consiguió 478 sufragios. Por su parte, “Derechos Sin Fronteras”, liderada por Beatriz Lagoa, alcanzó 403 votos.

En Brasil, las elecciones al CRE de São Paulo dejaron una ventaja provisional para la candidatura “Unión por São Paulo” en la disputa por las 15 plazas del consejo.

En el centro de votación de São Paulo, ubicado en el Consulado General, se registraron 84 votos. “Unión por São Paulo” obtuvo 64 sufragios, mientras que el “Centro Español do Paraná” consiguió 19 votos y se registró un voto en blanco.

En Curitiba, en cambio, el “Centro Español do Paraná” dominó ampliamente la votación local con 136 votos frente a ninguno para “Unión por São Paulo”, en una jornada donde además se contabilizaron cuatro votos anulados.

Por su parte, en Santos, “Unión por São Paulo” arrasó con 248 votos frente a solo dos del “Centro Español do Paraná”, además de dos votos anulados.

En República Dominicana, la candidatura “Españoles en el Mundo” proclamó su victoria en las elecciones celebradas en Santo Domingo y aseguró haber duplicado la representación alcanzada por las otras candidaturas.

La formación calificó la jornada como “una victoria de la democracia, la participación y el compromiso cívico” y defendió además la legalidad de su proclamación tras el recurso de alzada presentado ante la Dirección General de Consulares por su equipo jurídico, después de la retirada posterior de otras candidaturas.

Mientras tanto, en Córdoba (Argentina), el proceso electoral quedó marcado por la polémica tras la denuncia presentada por la candidatura “Por Más Derechos”, Lista 2, ante la Junta Electoral y el cónsul general de España en Córdoba, Alejandro Alvargonzález San Martín.

La candidatura denunció presuntas irregularidades durante la campaña electoral y acusó a la Lista 3, “Unidos por los Españoles en el Exterior”, vinculada al actual presidente en funciones del CRE, Gustavo Yepes, de utilizar canales institucionales y recursos oficiales para realizar propaganda electoral y solicitar el voto.

Más allá de los resultados concretos de cada demarcación, la tónica general de estas elecciones está siendo la baja participación. Fuentes vinculadas al proceso electoral atribuyen esta situación a la escasa información institucional y a las dificultades del sistema de voto, especialmente el voto por correo, cuya gestión ha generado numerosas críticas entre las comunidades españolas residentes en el extranjero.

Aun así, algunos países registraron cifras superiores a la media habitual. Venezuela volvió a convertirse en uno de los casos más destacados, con cerca de 8.500 electores participantes, mientras que Uruguay alcanzó alrededor de 1.816 votos emitidos entre sufragios presenciales y por correo.

En Cuba, las elecciones celebradas en La Habana concluyeron con la victoria de la candidatura Unión Española de Cuba, que obtuvo 183 votos y 11 consejeros, frente a los 71 votos y 4 consejeros logrados por Españoles Solidarios. Además, se contabilizaron dos votos en blanco. La jornada estuvo condicionada por la crisis energética y las dificultades de transporte que atraviesa el país.

En Río de Janeiro participaron dos candidaturas y se registraron apenas 52 votos, en una jornada marcada además por el Día de las Madres en Brasil y las dificultades del sistema postal brasileño, que numerosos representantes de la colectividad consideran insuficiente para garantizar un voto por correo eficaz.

En Estados Unidos también se produjeron movimientos relevantes. En Washington se impuso la candidatura encabezada por Susana Fernández, mientras que en Miami fue derrotada la lista liderada por Cristina Pérez.

En Europa, Bruselas y Manchester ya renovaron sus respectivos CRE, mientras que en Francia se constituyó un nuevo consejo tras las votaciones celebradas en Toulouse y París. Algunas demarcaciones deberán acudir todavía a una segunda vuelta electoral, como Londres, Luxemburgo, Chicago y Bolivia.

El calendario electoral continuará durante las próximas semanas hasta completar la renovación de los órganos representativos de la ciudadanía española residente en el exterior, en un contexto donde la baja participación y las críticas al sistema electoral vuelven a situar el debate sobre la representación exterior en el centro de la actualidad de la emigración española.