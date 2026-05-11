“Españoles Unidos” gana con claridad las elecciones al CRE de Buenos Aires y consolida el liderazgo de Susana Carbia

Las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE) de la demarcación consular de Buenos Aires, celebradas este domingo, dejaron una clara victoria de la candidatura “Españoles Unidos”, encabezada por Susana Carbia, que logró revalidar su liderazgo al frente de uno de los órganos de representación más importantes de la ciudadanía española en el exterior.

La lista vencedora obtuvo 874 votos, imponiéndose con amplia ventaja sobre las otras dos candidaturas participantes, revalidando la mayoría absoluta que tenia hasta ahora. En segundo lugar quedó “Ciudadanía Primero”, una candidatura de perfil progresista que incorporaba a Pilar Díaz y que consiguió 478 sufragios. Por su parte, “Derechos Sin Fronteras”, liderada por Beatriz Lagoa, alcanzó 403 votos.

Ciudadanía Primero | En la imagen integrantes de Ciudadanía Primero

La suma de ambas candidaturas progresistas habría alcanzado los 881 votos, superando así a la lista vencedora y obteniendo una mayoría. Este resultado deja una lectura política evidente dentro de la colectividad española en Buenos Aires: la fragmentación del espacio progresista terminó favoreciendo a “Españoles Unidos”, al dividir el voto alternativo entre dos proyectos distintos.

En total se contabilizaron 1.758 votos válidos, además de 3 votos en blanco y 4 nulos, en una demarcación consular que cuenta con un padrón de 325.089 españoles inscritos, lo que vuelve a reflejar la baja participación que está marcando las elecciones a los CRE en numerosos consulados españoles del exterior.

En Centro Betanzos Beatriz Lagoa, y Oscar González ( Psoe en Argentina) y Verónica Torres Bugallo ( CD) | Celia Otero

La jornada electoral transcurrió con normalidad y permitió renovar los 15 consejeros que integrarán el CRE de Buenos Aires durante el próximo mandato. Ocho a la lista más votada, 4 Ciudadanía Primero, y 3 "Derechos sin Fronteras" que se reparten entre las otras dos candidaturas, a tenor de 4 cada una. Se trata de uno de los consejos más relevantes de la red exterior española debido al elevado número de ciudadanos españoles residentes en Argentina, país que alberga una de las mayores colectividades españolas del mundo.

Las elecciones a los CRE - buena parte se han celebrado a la largo de los últimos días - continúarán desarrollándose durante este mes de mayo en distintas ciudades de Europa y América, en un proceso marcado por la baja movilización electoral y por las críticas de diferentes sectores de la emigración española a la escasa difusión institucional de los comicios y a las dificultades del sistema de voto.