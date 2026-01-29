Cómo elegir seguro médico en Alemania: webinario sobre las diferencias entre el sistema público y el privado

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES
¿Votan los migrantes en las elecciones? Qué dice la ley y por qué el debate ha vuelto al centro de la política
La Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha difundido la información sobre un webinario informativo dirigido a personas residentes en Alemania que desean aclarar sus dudas sobre el sistema sanitario del país germano. La sesión tendrá lugar el miércoles 4 de febrero de 2026, a las 11:00 horas, y se celebrará de forma online a través de la plataforma Microsoft Teams.
Bajo el título ¿No tienes claro qué seguro médico te conviene en Alemania?, el webinario contará con la participación de un asesor de HORBACH, Hispano Akademie, que explicará de manera clara y práctica las diferencias entre el seguro público de salud (GKV) y el seguro privado (PKV).
El objetivo de la charla es ayudar a los asistentes a comprender cómo funcionan ambos sistemas, comparar aspectos clave como el precio, el nivel de servicio y la estabilidad a largo plazo, así como conocer los requisitos de acceso a cada modalidad. De este modo, los participantes podrán valorar cuál de las dos opciones se ajusta mejor a su situación personal, laboral y familiar.
La iniciativa está pensada especialmente para personas migrantes que se enfrentan por primera vez al sistema sanitario alemán o que se plantean un cambio de cobertura, ofreciendo información útil para tomar decisiones informadas sobre su protección sanitaria.
El acceso al webinario se realizará a través del enlace facilitado por la Consejería en el momento de la convocatoria.
