Los emigrantes retornados de Alemania verán reducidas sus pensiones a partir de enero, alerta el PSDEG-PSOE de Ourense

El PSdeG-PSOE de Ourense ha alertado de que los emigrantes gallegos retornados de Alemania que perciben exclusivamente una pensión de jubilación o viudedad alemana, sin ninguna prestación equivalente española, comenzarán a ver reducida su pensión desde este mes de enero.

Según ha informado la secretaría provincial de Migraciones del PSOE ourensano, Teresa Barge, esta situación se debe a que, con la entrada del año 2026, se ha producido un incremento de las contribuciones al seguro médico y al seguro de dependencia gestionados por las denominadas Krankenkassen, las aseguradoras alemanas que garantizan la asistencia sanitaria y las prestaciones de dependencia, también en España.

Desde el área de Migraciones explican que la reducción media en la pensión neta oscilará entre el 3 y el 4 % mensual. En el caso de la aseguradora más importante, la AOK, la contribución ha pasado del 13 % al 17,5 %, lo que tiene un impacto directo en el importe final que perciben los pensionistas.

Barge Dapía, ha señalado que “puede ser que algunos retornados no noten el cambio en enero o febrero, sino en la pensión de marzo”, y ha añadido que “muchos ya han recibido cartas informativas de las Krankenkassen advirtiéndoles de esta nueva situación”.

Barge ha indicado además que este aumento de las contribuciones afecta también a las pensiones privadas de empresa, siempre que superen los 197 euros mensuales, y ha subrayado que este límite “se aplica incluso a los emigrantes que residen en Alemania y que perciben una pensión española adicional a la alemana oficial”. Para el mes de julio, está previsto que las pensiones alemanas experimenten una subida estimada del 3,75 %.

Desde el PSOE ourensano recuerdan también la importancia de cumplir con los trámites administrativos. En este sentido, Teresa Barge ha subrayado que “es fundamental enviar de oficio, durante este mes de enero, una fe de vida internacional (en español-inglés o español-francés) para poder seguir percibiendo la pensión privada de empresa”.

La responsable de Migraciones ha explicado, tras ayudar a varios emigrantes a recuperar el pago de sus pensiones privadas,que muchos retornados “ya han recibido impresos preparados por las aseguradoras o por las empresas pagadoras para ser sellados en el registro civil o en el ayuntamiento correspondiente”, y ha advertido de que “muchas aseguradoras alemanas no envían documentación a España, por lo que son los propios interesados quienes deben realizar el envío”.