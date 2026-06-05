Elma Saiz reivindica una migración basada en los derechos humanos y alerta contra la "deshumanización del otro"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este jueves una gestión de la migración basada en los derechos humanos, la inclusión y la cooperación internacional durante la inauguración del V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo, que reúne en Huelva a representantes de 22 países iberoamericanos.

En su intervención inaugural, Saiz advirtió sobre el auge de los discursos de odio y reivindicó la necesidad de construir sociedades más inclusivas. "Ninguna democracia puede permitirse normalizar la deshumanización del otro", afirmó la ministra, quien subrayó que la integración de las personas migrantes pasa por garantizar el acceso al empleo, la igualdad de oportunidades y la participación social.

El encuentro, que se celebra los días 4 y 5 de junio, forma parte de los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para noviembre en Madrid, y tiene como objetivo reforzar la cooperación regional en materia migratoria.

Durante la primera jornada, los debates se centraron en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y en las políticas de inclusión socioeconómica en los países de acogida. La ministra defendió la necesidad de abordar la movilidad humana como un elemento estratégico para el desarrollo regional y apostó por una respuesta conjunta entre los países iberoamericanos.

"Es vital centrar el diálogo en las políticas de movilidad humana como componente estratégico de la gobernanza regional. El futuro de Iberoamérica se construirá a través de vínculos humanos, económicos y culturales, no levantando muros", señaló.

Elma Saiz y Pilar Cancela durante la inauguración del Foro | Europa Press

Uno de los ejes de la jornada fue el análisis de medidas para prevenir la migración irregular y reducir los factores de vulnerabilidad que afectan a las personas en movilidad. Los participantes coincidieron en la importancia de reforzar los sistemas de protección a lo largo de todo el proceso migratorio y de impulsar una mayor cooperación internacional para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

Asimismo, representantes gubernamentales, organismos internacionales y entidades de la sociedad civil intercambiaron experiencias sobre acceso al empleo, educación, formación y servicios básicos, destacando el papel de las diásporas iberoamericanas como agentes de integración y desarrollo.

La jornada de este viernes estará dedicada al estudio de vías seguras, ordenadas y regulares de migración, incluyendo programas de movilidad laboral y migración circular, así como al análisis de la percepción pública de la migración y la necesidad de promover narrativas basadas en datos y evidencias.

El Foro está organizado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Sus conclusiones servirán para alimentar el debate de la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".