Las embajadas españolas en Europa se convierten en escaparates de arte contemporáneo

Las embajadas de España en Europa abrirán sus puertas al arte contemporáneo gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Fundación La Caixa, que llevará obras de la colección artística de la entidad a distintas capitales europeas.

La iniciativa busca transformar las sedes diplomáticas en espacios de difusión cultural, reforzando la presencia de la creación española en el exterior y acercando al público internacional algunas de las obras más representativas del arte contemporáneo nacional.

El acuerdo, firmado por el ministro José Manuel Albares, contempla un programa de itinerancias que recorrerá varias ciudades europeas en los próximos años. La primera parada será en la embajada de España en Berlín, donde se inaugurará en los próximos meses la exposición Fragmentos, citas y pasajes, centrada en creadores españoles del siglo XX.

Tras su paso por Berlín, la muestra viajará a otras capitales clave como París, Londres y Bruselas, consolidando una red cultural en torno a las embajadas españolas en Europa.

El proyecto no solo persigue la proyección internacional del arte español, sino que también incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia en su diseño, desde el transporte de las obras hasta el montaje de las exposiciones, con equipos reducidos y colaboración local en cada destino.