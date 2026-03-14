Exteriores repatria más de 8.000 españoles de Oriente Medio

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación anunció este pasado viernes que desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio ha repatriado más de 8.000 españoles.

En una rueda de prensa el ministro Albares dio a conocer que se trata de la operación de evacuación más grande llevada a cabo por el Ministerio.

Para ello se han usado tres vuelos del Ejército y ha evacuado a los españoles por vía terrestre a países seguros desde los que han podido volar a España, según informa el Ministerio en un comunicado.

Este sábado desde Emiratos Árabes Unidos en cuatro vuelos comerciales y desde un vuelo comercial desde Catar 500 españoles más han sido repatriados. Además, diez españoles han salido por vía terrestre desde Kuwait hacia Arabia Saudí para poder volar a España.

"A día de hoy, todas las operaciones de evacuación siguen abiertas excepto la de Teherán, que se culminó con éxito al evacuar nuestra embajada", aseguró Albares en rueda de prensa.