El embajador de España en Francia, Victorio Redondo, celebra la amistad franco-española con motivo de la Fiesta Nacional española

El 15 de octubre se abrieron los salones de protocolo de la Embajada de España en París para recibir a las más de 2500 personas invitadas con motivo de la Fiesta Nacional. El Embajador, Victorio Redondo, recibió una vez más personalmente a las autoridades políticas francesas y representantes de los diferentes estamentos sociales. Empresarios, intelectuales, artistas, profesionales del Derecho, Finanzas, académicos, periodistas, profesores y sociedad civil tanto francesa como española celebraron los lazos estrechos que unen a ambos países.

En su alocución, el Embajador Redondo recordó a la “importante colonia española afincada en Francia, más de 350.000 personas”, muchas de ellas con doble nacionalidad que trabajan día a día para mantener alta la cooperación entre ambos países. “Cerca de 3 millones de estudiantes franceses aprenden el español lo que muestra el interés que nuestro país despierta en Francia” afirmó el Embajador que recordó que España y Francia firmaron en 2023 un Tratado de Amistad que está a la espera de la ratificación por parte del Parlamento español y que sellará la excelencia de las relaciones franco-españolas.

Javier España, Presidente de Honor de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia saluda al Embajador durante la celebración | Xose Bouzas

“Me siento profundamente orgulloso de todos los españoles: en París, en Toulouse, en Burdeos, en Marsella… en toda Francia. Tenemos festivales de cine, asociaciones de recuerdo de los republicanos españoles, sacerdotes que prestan su apoyo y ayuda a todos los españoles, congregaciones de monjas, deportistas, profesores… en todas partes tenemos compatriotas que nos representan como españoles” afirmó el Embajador.

Entre las personalidades presentes se encontraban Javier España y Antonio Alonso, presidentes de Honor de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia, así como Christine Allard, la actual presidenta de la COCEF. Benoit Pellistrandi, presidente de la asociación Diálogo, historiador, hispanista y gran amigo de España también estuvo presente acompañado de Elena Lizón del consejo de administración de la asociación de amistad franco-española.

- El director de La Pequeña España en París, Eduardo Cuña, no faltó a la recepción en la Embajada | Xose Bouzas

El ágape que acompaño la festividad fue también momento para poder saludar a los representantes de la colonia española que habían sido invitados. No faltó Juan Miguel Paz, presidente del CRE de París y Consejero General por Francia. Paz que reconoció que “hay mucho trabajo en estos momentos” cuando la polémica sobre las medidas cautelares por la “Ley de Nietos” están perturbando un desarrollo sereno del voto emigrante.

Isabel Marañes de la Casa de Casa de España de la Región Parisina, Ramón Díaz de la CAPFERF o el histórico Antonio García de la Asociación de Jubilados Españoles en Francia posan junto al Embajador | Juanjo Dorado

Maite Mendy Escobar, presidenta de la Casa de España de la Región Parisina no faltó a la recepción acompañada por Isabel Marañes, tesorera de la asociación y presidenta de la asociación Paris XIX. La Cerp, tras la salida de dos federaciones de emigrantes de su consejo de administración, está intentando restructurar su órgano de gobierno para mantener abierta la asociación y el centro social que de ella depende.

Dino Carracedo, presidente de la federación Generación España también estuvo presente en un momento en el que la vida asociativa y federativa conoce momentos convulsos. Dos históricos de la emigración española en Francia también se acercaron hasta la sede diplomática. Concha Jaroslawski, de Solidaridad Sin Fronteras y Antonio García, de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familias Españolas en Francia que con sus casi 100 años sigue participando de la vida de la colonia.

La Fallera Mayor 2027 de la Casa Regional Valenciana en París, Mercé Lleonart i Crespo posa junto al Embajador y representantes de la CRV | Xose Bouzas

En los salones de la Embajada también se pudo cruzar con representantes de los medios de comunicación españoles destacados en París; los corresponsales de TVE, El País, EFE, Onda Cero, Antena 3 o Catalunya Radio por no citar más que unos pocos. Y entre ellos también Juan José Bujidos, presidente de Hispamedia, la asociación que publica la revista Luz y Calor, que ha cumplido 33 años de existencia en Francia al servicio de la colonia española, así como Eduardo Cuña, director de La Pequeña España en París, medio digital de información destinado a la colonia. La Casa Regional Valenciana en París estuvo representada entre otros por su Fallera Mayor 2027, Mercé Lleonart i Crespo, que será proclamada oficialmente en noviembre celebrándose en febrero próximo la tradicional gala-espectáculo organizada por la asociación levantina.

El Embajador Ximo Puig apuesta por una España cada vez más fuerte en el seno de la OCDE

El Embajador de España ante la OCDE también celebró la Fiesta Nacional el pasado 20 de octubre. “La presencia de los miembros de la OCDE en esta celebración es una muestra de la amistad que compartimos” aseguró Puig en el inicio de su discurso ante un nutrido grupo de invitados y prosiguió con un “Hoy se ha reunido la familia OCDE”. Representantes de los diferentes países miembros de la Organización, así como funcionarios de la OCDE, quisieron estar presentes y respondieron a la invitación del nuestro Embajador. Ximo Puig insistió en el papel que juega España en la organización multilateral en un momento “en el que se pone en duda el multilateralismo” y defendió la necesidad de trabajar en aquellos temas que tanto preocupan hoy al mundo como el cambio climático, la igualdad y la paz. Puig también insistió en el papel preponderante que debe jugar el español en la Organización en la que inglés y francés son las lenguas principales. En este sentido se congratuló de la existencia de un grupo de amigos del español por el que ha obrado. El pasado 2 de octubre se publicó la primera edición de “Noticias de la OCDE” en español, un boletín trimestral en castellano a disposición de todos.

El Embajador de España ante la OCDE, Ximo Puig, interviene ante los invitados a la celebración de la Fiesta Nacional el pasado 20 de octubre | Juanjo Dorado

Esta iniciativa fue impulsada en el marco de la contribución voluntaria realizada por España para apoyar el español en la organización y que permite acercar regularmente a los lectores hispanohablantes una selección de los principales análisis, publicaciones y datos de la OCDE. Este avance responde plenamente a los objetivos del grupo de Amigos del Español en la OCDE que preside nuestro país.

El embajador Ximo Puig terminó su alocución con los versos de Antonio Machado “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”.

En la recepción que siguió se pudieron ver a varios representantes de la Casa Regional Valenciana en París invitados por el Embajador. Encarnita Valles y Emiliano Picazo no dudaron en agradecer personalmente en nombre de la CRV la atención y cariño que Ximo Puig, que fue durante 8 años Presidente de la Generalitat Valenciana, ha prestado siempre a la asociación levantina.

El último guiño del Embajador valenciano a su tierra fue la presencia de vinos y cava levantinos en el coctel y la entrega a todos los invitados de una caja de kakis valencianos.

El Embajador Miquel Iceta durante su discurso en la Unesco | Juanjo Dorado

El Embajador Miquel Iceta defiende la paz y la concordia en la Unesco

En plena celebración del comité ejecutivo de la Unesco se celebraba el 8 de octubre la Fiesta nacional organizada por el Embajador Miquel Iceta ante la agencia de Naciones Unidas. El exministro de Cultura de España abogó por la “paz y la cooperación” entre los países y los pueblos. “Vivimos en un mundo que no va bien y hay quienes quieren acabar con el multilateralismo” cuando es más necesario que nunca. Iceta mostró el apoyo de España a los pueblos que sufren: Ucrania, Líbano, Gaza, Yemen, Sudan y a las mujeres afganas.

En la sede la Unesco se dieron cita para esta celebración los representantes diplomáticos ante la organización, así como funcionarios españoles destinados en París.