Un incendio destruye por completo el emblemático Mercado de los Niños Rojos, el más antiguo de París
FUNDADO EN 1615
Un voraz incendio nocturno destruye el Mercado de los Niños Rojos, el mercado cubierto más antiguo de París fundado en 1615, dejando la estructura colapsada y un bombero herido leve.
El emblemático Mercado de los Niños Rojos, el mercado cubierto más antiguo de París, fundado en 1615 durante el reinado de Luis XIII, ha quedado completamente destruido tras un fuerte incendio registrado durante la noche de este domingo.
Así lo han confirmado este lunes por la mañana las autoridades, que han afirmado que se encuentra "completamente destruido" tras ser "engullido por las llamas". El alcalde del centro de París, Ariel Weil, ha afirmado que el fuego se encuentra ya bajo control, pero ha pedido evitar la zona.
Un bombero ha sufrido heridas leves y ha sido atendido por los servicios de emergencias, todo ello en el marco de un operativo que ha seguido adelante sin grandes contratiempos. Según las autoridades, ningún otro efectivo ha resultado herido.
Las grandes llamas han podido verse con claridad desde varios puntos de la ciudad, en un incidente que ha conmocionado a la población, habida cuenta de la importancia histórica del recinto, según informaciones de la cadena BFMTV.
Se estima que al menos dos tercios de la estructura metálica del mercado se han derrumbado, si bien los bomberos han iniciado un meticuloso proceso para asegurar la zona afectada.
Así, está previsto que examinen cada centímetro del mercado para garantizar que no exista riesgo de nuevos incendios, unas labores que podrían prolongarse hasta al menos primera hora de la tarde. De momento se desconoce la causa del incendio.
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