Emigración lanza la décima edición de las BEME Máster situándose en los 2.000 jóvenes retornados
NUEVA CONVOCATORIA
El plazo de presentación de solicitudes se abre este viernes y permanecerá abierto hasta el próximo 30 de abril
La Xunta de Galicia ha convocado la décima edición de las Becas de Excelencia Juventud Exterior (BEME Máster), con las que se alcanzará la cifra de 2.000 jóvenes gallegos retornados gracias a este programa desde su puesta en marcha. La nueva convocatoria, correspondiente al curso 2026-2027, fue publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia y permitirá conceder 250 nuevas ayudas para cursar estudios de máster en Galicia.
La iniciativa, promovida por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración a través de la Secretaría Xeral de Emigración, contará con un presupuesto de 2,55 millones de euros. Las becas tienen un importe de entre 8.000 y 12.500 euros, en función de la duración del máster y del continente de procedencia del beneficiario, y cubren gastos de matrícula, viaje, alojamiento y manutención.
Con esta nueva edición, la Xunta habrá destinado más de 15 millones de euros a este programa, integrado en la Estrategia Galicia Retorna 2023-2026, consolidándolo como una herramienta clave para atraer a Galicia talento joven y altamente cualificado residente en el exterior.
La convocatoria permitirá a los beneficiarios cursar alguno de los más de 95 másteres seleccionados por su alto potencial de empleabilidad en las tres universidades públicas gallegas y sus siete campus, en áreas como arte y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, e ingeniería y arquitectura.
Según los datos de ediciones anteriores, la edad media de las personas beneficiarias es de 29 años y proceden de más de 40 países, entre los que destacan Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil, Francia, Suiza, Alemania y Reino Unido. Alrededor del 80 % manifiesta su intención de permanecer en Galicia tras finalizar los estudios para incorporarse al mercado laboral o emprender un proyecto profesional.
El programa está dirigido a jóvenes universitarios gallegos residentes fuera de la comunidad desde hace más de dos años, a personas que hubiesen residido en Galicia de forma continuada durante al menos cinco años antes de emigrar, así como a descendientes de gallegos y gallegas con titulación superior.
El plazo de presentación de solicitudes se abre este viernes y permanecerá abierto hasta el próximo 30 de abril.
