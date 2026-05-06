La emigración presente en los nuevos nombramientos de hijos predilectos y adoptivos de Asturias

La historia de Asturias no se entiende sin la emigración. Una realidad que vuelve a estar presente en los nombramientos de hijos predilectos y adoptivos aprobados por Gobierno asturiano y que serán reconocidos el próximo 8 de septiembre, Día de Asturias.

Entre los hijos predilectos destaca Juan Antonio Pérez Simón, empresario y coleccionista de arte nacido en Llanes y residente en México. Su trayectoria refleja el vínculo permanente de la emigración asturiana con su tierra de origen. A lo largo de los años ha mantenido una estrecha relación con Asturias, participando en instituciones culturales y vinculándose al Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, además de contribuir al patrimonio artístico regional.

Junto a él, recibirán también el título de hijos predilectos Isidro Fernández Rozada, por su trayectoria política; Mari Luz Cristóbal Caunedo, referente de la música tradicional asturiana; y José Sierra Fernández, histórico alcalde de Grado y comprometido con la memoria democrática.

La conexión con la emigración también se refleja en los nombramientos de hijos adoptivos, especialmente en el caso de Paz Fernández Felgueroso, quien fuera presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. Su trayectoria política y su compromiso con la igualdad y los derechos sociales se suma a su papel en el fortalecimiento de las relaciones entre Asturias y sus comunidades en el exterior.

Junto a ella serán reconocidos como hijos adoptivos el piragüista olímpico Saúl Craviotto, la escritora y periodista Maruja Torres, la investigadora japonesa Yayoi Kawamura, el psicólogo Adolfo Rivas y la matemática Consuelo Martínez.

Además, el Ejecutivo ha aprobado la concesión de las Medallas de Asturias a entidades y personalidades como el Real Oviedo, en el año de su centenario; la Asociación Emburria, por su labor en la inclusión; el tenor Joaquín Pixán; el periodista Isidoro Nicieza; y el docente y músico Nacho Fonseca.