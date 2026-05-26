Emigración publica el listado provisional de admitidos y excluidos de las Becas BEME 2026/27

La Secretaría Xeral da Emigración ha publicado el listado provisional de personas admitidas y excluidas en el programa de Becas de Excelencia Juventud Exterior (BEME) 2026/27, que permitirán que jóvenes gallegos residentes en el exterior puedan cursar estudios de máster en Galicia durante el próximo curso académico.

Según la Xunta, las solicitudes para estas ayudas formativas proceden de cerca de una treintena de países, lo que vuelve a poner de manifiesto el interés que despierta este programa entre la juventud gallega emigrante y descendiente de gallegos repartidos por distintos lugares del mundo.

Las personas excluidas provisionalmente dispondrán ahora de un plazo de cinco días hábiles para presentar la documentación requerida y subsanar su solicitud: desde este martes 26 de mayo hasta el lunes 1 de junio. La documentación deberá remitirse de manera telemática a través de la aplicación informática habilitada para la convocatoria, en el apartado específico de “subsanación”.

Las Becas BEME están dirigidas a gallegas y gallegos universitarios residentes fuera de Galicia desde hace más de dos años, así como a descendientes de ciudadanos gallegos con titulación superior, interesados en cursar alguno de los másteres ofertados por la Universidade de Vigo (UVigo), la Universidade de Santiago de Compostela (USC) o la Universidade da Coruña (UDC).

El objetivo final del programa es facilitar que la juventud exterior complete su formación universitaria en Galicia y favorecer al mismo tiempo su posible incorporación laboral y residencia futura en la comunidad autónoma.

La cuantía de las ayudas oscila entre los 8.000 y los 12.500 euros, dependiendo del lugar de procedencia y del número de créditos del máster, y está destinada a cubrir gastos de matrícula, viaje, alojamiento y manutención durante la estancia académica en Galicia.