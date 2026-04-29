Emigración y la Academia Galega do Audiovisual llevan el mejor cine gallego a la diáspora

La Secretaría Xeral da Emigración y la Academia Galega do Audiovisual impulsan una nueva edición del ciclo de cine Mestre Mateo con el objetivo de acercar el mejor audiovisual gallego a las comunidades gallegas en el exterior.

La iniciativa fue presentada en Vigo por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, junto al director de la Academia Galega do Audiovisual, Miguel Mariño. El programa permitirá proyectar en entidades gallegas de América, Europa y otras ciudades españolas algunas de las películas finalistas de los premios Mestre Mateo, tanto en las categorías de mejor largometraje como de mejor documental.

Rodríguez Miranda destacó la importancia de esta colaboración para acercar la cultura hecha en Galicia a los gallegos residentes fuera de la comunidad, así como al público de las localidades donde se desarrollarán las proyecciones.

El representante de Emigración también puso en valor la implicación de los centros gallegos participantes, que actuarán como sedes del ciclo. Entre los destinos figuran Bilbao, Málaga y Rubí en España; Berlín, Bruselas y Lisboa en Europa; así como Buenos Aires, Lima, Montevideo, Newark, Río de Janeiro y Viña del Mar en América.

Como parte del proyecto, la Academia Galega do Audiovisual ofrecerá apoyo técnico y herramientas de producción y comunicación a las personas responsables de organizar las proyecciones en cada centro, además de coordinar la atención al público asistente.

En esta edición, el ciclo permitirá disfrutar de ocho títulos destacados del cine gallego reciente: Sirat, As liñas descontinuas, Antes de nós, San Simón, 360 curvas, O son da nova regueifa, Deuses de pedra y O silencio herdado.