El mercado laboral tecnológico español se enfrenta a un nuevo escenario. Las empresas extranjeras están ampliando su búsqueda de profesionales especializados en España, aprovechando las posibilidades del trabajo remoto para incorporar talento cualificado sin necesidad de trasladarlo a sus países de origen.

Este modelo está modificando las reglas tradicionales de contratación y ampliando las oportunidades profesionales de los especialistas tecnológicos españoles. Ingenieros de inteligencia artificial, expertos en ciberseguridad, arquitectos cloud e ingenieros de datos se encuentran entre los perfiles más solicitados por compañías que buscan capacidades avanzadas y están dispuestas a ofrecer condiciones retributivas vinculadas a mercados internacionales.

El cambio podría tener una consecuencia directa para las empresas españolas, que ya no compiten únicamente con otras organizaciones nacionales para atraer y retener profesionales, sino también con empleadores internacionales que pueden ofrecer salarios más elevados sin exigir un cambio de residencia.

Los salarios internacionales aumentan la competencia por los especialistas

La diferencia salarial entre mercados se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan esta transformación. Los profesionales tecnológicos más especializados pueden alcanzar remuneraciones de entre 70.000 y 150.000 euros anuales, dependiendo de su experiencia, competencias y nivel de responsabilidad.

Estas cifras corresponden al mercado tecnológico especializado y no exclusivamente a contrataciones internacionales. Sin embargo, reflejan el valor que determinados perfiles pueden alcanzar en un contexto de elevada demanda.

Para las compañías extranjeras, contratar a un profesional que reside en España puede representar una alternativa competitiva frente a la contratación en sus propios mercados, donde los costes salariales son superiores. Para los trabajadores, supone acceder a proyectos internacionales y mejores oportunidades económicas sin asumir necesariamente los costes personales y profesionales de emigrar.

La presión retributiva también se observa en el mercado global. El informe State of Global Compensation 2025, elaborado por Deel y Carta a partir de más de un millón de contratos de 35.000 empresas en más de 150 países, identifica primas salariales de entre el 20 % y el 25 % para determinados especialistas en inteligencia artificial.

Inteligencia artificial, datos y ciberseguridad, entre los perfiles más demandados

La competencia internacional se concentra especialmente en áreas donde la escasez de determinadas capacidades técnicas incrementa el valor de los profesionales.

La inteligencia artificial, la ingeniería de datos, la ciberseguridad y las tecnologías cloud destacan entre los ámbitos que están impulsando la demanda de especialistas. Son disciplinas estratégicas para empresas de distintos sectores y mercados, lo que amplía las posibilidades de contratación más allá de las fronteras nacionales.

En este escenario, la experiencia y la especialización adquieren un peso creciente en la negociación salarial. La capacidad para desarrollar soluciones complejas, gestionar infraestructuras tecnológicas o impulsar proyectos de transformación digital se convierte en un factor diferencial para acceder a oportunidades internacionales.

Una oportunidad para retener talento en España

La contratación remota internacional también introduce un cambio en el tradicional fenómeno de la fuga de talento. Durante años, muchos profesionales españoles han tenido que trasladarse a otros países para acceder a mejores salarios, proyectos de mayor dimensión o condiciones laborales más competitivas. Ahora, determinadas oportunidades pueden llegar directamente a España. Esta posibilidad amplía el acceso al mercado internacional y permite que profesionales residentes fuera de los principales núcleos tecnológicos también puedan participar en proyectos globales.

Además, la demanda tecnológica presenta una distribución geográfica que va más allá de los grandes polos de empleo. El análisis de las ofertas publicadas durante 2025 refleja que el 40,28 % de las oportunidades estudiadas se concentra en el conjunto de territorios situados fuera de las comunidades con mayor peso individual en la clasificación.

Esta evolución puede contribuir a distribuir las oportunidades profesionales y económicas por diferentes regiones del país, aunque el alcance del trabajo remoto depende de las condiciones de cada empresa y de las características del puesto.

Las empresas españolas, ante un nuevo reto de competitividad

La internacionalización de la contratación tecnológica plantea un desafío para las organizaciones españolas. La posibilidad de trabajar desde España para compañías extranjeras amplía las alternativas de los profesionales y obliga a las empresas nacionales a revisar sus políticas de atracción, compensación y fidelización.

La competencia ya no se limita a ofrecer condiciones atractivas frente a otras compañías del mismo sector o territorio. También exige comprender qué valoran los especialistas, qué remuneraciones ofrece el mercado internacional y qué oportunidades de desarrollo profesional pueden proporcionar las organizaciones.

En ese sentido, disponer de información actualizada sobre la evolución de la oferta y la demanda resulta fundamental para anticipar las necesidades de contratación.

El análisis de cerca de 190.000 ofertas tecnológicas publicadas en España durante 2025 y de los datos de más de 651.000 profesionales permite observar la evolución de las competencias más solicitadas, la disponibilidad de especialistas y las tendencias salariales que están transformando el sector.

Como apunta Cristina Villanova, directora ejecutiva de la compañía, las empresas españolas han dejado de competir exclusivamente entre ellas por los mejores profesionales. La posibilidad de que organizaciones internacionales contraten talento residente en España sin exigir su traslado supone un cambio estructural en el mercado laboral tecnológico.

La tendencia no implica que la emigración profesional vaya a desaparecer, ni que todos los puestos puedan desarrollarse en remoto desde cualquier país. Sin embargo, confirma que las fronteras geográficas tienen cada vez menos peso en determinados procesos de selección.

En definitiva, la contratación internacional en remoto está convirtiendo el talento tecnológico español en un recurso accesible para empresas de todo el mundo. Una transformación que abre nuevas oportunidades para los profesionales, pero que también eleva las exigencias competitivas de las organizaciones nacionales, como explica TalentHackers, compañía especializada en tecnología y datos del Grupo Catenon.