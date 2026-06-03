ERMiNe analiza el voto de la diáspora y su influencia en las elecciones europeas

La red European Return and Migration Network (ERMiNe) celebró el pasado 22 de mayo el encuentro internacional “Elections & Diaspora”, una jornada de debate centrada en los retos y oportunidades que plantea la participación política de los ciudadanos europeos que residen fuera de sus países de origen.

La sesión reunió a expertos, investigadores y representantes de distintos Estados miembros de la Unión Europea para analizar cómo los sistemas electorales nacionales incorporan el voto de la diáspora y cuáles son las principales barreras que todavía dificultan el ejercicio efectivo de este derecho democrático.

España estuvo representada por Violeta Alonso Peláez, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), y David Casarejos Moya, presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del mismo organismo. Ambos ofrecieron una explicación detallada sobre el funcionamiento del voto exterior para los ciudadanos españoles residentes fuera del país, destacando tanto los mecanismos existentes como las dificultades prácticas que aún persisten en su aplicación.

Al encuentro también asistieron profesionales españoles vinculados a organizaciones como Volvemos y Werkstatt für Sozialforschung, que aportaron su experiencia en materia de movilidad internacional y participación ciudadana.

Durante la jornada se presentó una comparativa de los diferentes sistemas electorales europeos, evidenciando que, en muchos países, las legislaciones actuales no contemplan mecanismos específicos de representación para las comunidades emigradas. Sin embargo, en varios Estados se mantienen abiertos debates sobre posibles reformas orientadas a crear circunscripciones especiales o escaños reservados para los residentes en el exterior.

En relación con el derecho al voto, los participantes señalaron que la mayoría de los países de la Unión Europea reconocen la participación electoral de sus ciudadanos emigrados, aunque mediante procedimientos muy diversos. Entre los mecanismos más habituales figuran el voto en consulados, el voto por correo y, de forma más limitada, el voto electrónico.

No obstante, los expertos coincidieron en que continúan existiendo importantes obstáculos administrativos y logísticos. Los requisitos de inscripción previa, los plazos reducidos para emitir el voto y las dificultades de acceso a los servicios consulares siguen afectando a la participación electoral de millones de ciudadanos europeos que viven fuera de sus fronteras nacionales.

Otro de los aspectos analizados fue la desigualdad en el tratamiento de diferentes colectivos de expatriados. En algunos países, determinadas comunidades en el extranjero cuentan con mayores facilidades para ejercer su derecho al voto que otras, una situación que genera interrogantes sobre la equidad y la representatividad de los sistemas electorales.

Los participantes destacaron asimismo que, aunque el peso electoral de la diáspora varía significativamente según el país, su influencia puede resultar determinante en procesos electorales especialmente ajustados. Factores como el vínculo emocional con el país de origen, el acceso a la información política o las campañas específicas dirigidas a los residentes en el exterior influyen directamente en los niveles de movilización electoral.

La reunión dedicó también un espacio al creciente fenómeno de la movilidad intraeuropea. Cada vez son más los ciudadanos que desean participar políticamente en su país de residencia en lugar de hacerlo en su país de origen, una realidad que plantea nuevos desafíos regulatorios y exige una mayor coordinación entre los Estados miembros para garantizar el pleno ejercicio de los derechos democráticos.

El encuentro concluyó con un llamamiento a modernizar los sistemas electorales europeos, reducir las barreras que dificultan la participación desde el exterior y avanzar hacia una mayor inclusión política de las diásporas, consideradas cada vez más como actores relevantes en la construcción democrática de Europa.