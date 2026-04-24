Violeta Alonso traslada al Gobierno las demandas del CGCEE sobre el Estatuto de la Ciudadanía Exterior y el refuerzo consular

La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso, ha mantenido esta semana varias reuniones institucionales con responsables del Gobierno central para abordar asuntos prioritarios para la colectividad española residente fuera del país.

En un primer encuentro, celebrado este miércoles, Alonso se reunió con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, con quien analizó principalmente el desarrollo reglamentario del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, una de las principales reivindicaciones del colectivo. Durante la reunión también se trataron cuestiones organizativas relacionadas con el funcionamiento interno del propio Consejo.

Posteriormente, la presidenta del CGCEE mantuvo una segunda reunión con la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, centrada en dos asuntos clave para la atención a los españoles en el exterior: la situación del personal de la red consular y el avance de la digitalización de los servicios consulares.

Encuentro de Violeta Alonso con la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, | CGCEE

En relación con la red exterior, Alonso trasladó la necesidad de reforzar las plantillas y mejorar las condiciones tanto del personal funcionario como del personal laboral en el exterior (PLEX), ante la creciente demanda de trámites y servicios en consulados y embajadas.

Asimismo, se abordó la modernización administrativa de los consulados, con especial atención a la digitalización de procedimientos, una medida considerada esencial para agilizar gestiones, reducir esperas y facilitar la relación de los ciudadanos con la administración desde cualquier país.

Estas reuniones se enmarcan en la agenda institucional del CGCEE para seguir trasladando al Ejecutivo las principales demandas de la ciudadanía española en el exterior y avanzar en mejoras concretas para la colectividad.