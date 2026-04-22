Escolas Abertas 2026 reunirá en Santiago a la diáspora gallega para formarse en cultura tradicional
PROGRAMAS DE LA XUNTA
El programa de la Secretaría Xeral da Emigración se celebrará del 8 al 20 de julio con cursos de música, baile, cocina y gestión asociativa
La Secretaría Xeral da Emigración celebrará una nueva edición del programa Escolas Abertas entre el 8 y el 20 de julio en Santiago de Compostela, una iniciativa dirigida a la colectividad gallega en el exterior para reforzar su vínculo con la cultura de origen.
El programa reunirá durante casi dos semanas a participantes procedentes de distintos países, que podrán formarse en disciplinas tradicionales gallegas a través de cursos especializados.
La oferta formativa incluye baile tradicional gallego, canto popular y pandereta, gaita, percusión tradicional, confección de traje tradicional y cocina gallega, áreas orientadas a la conservación y transmisión del patrimonio cultural.
Además, Escolas Abertas incorporará formación para personal directivo de entidades vinculadas a la emigración, con el objetivo de mejorar la gestión y el funcionamiento de estas organizaciones en el exterior.
El programa se enmarca en la estrategia de apoyo a las comunidades gallegas en el exterior, consideradas un elemento determinante para la difusión de la identidad cultural de Galicia fuera de España.
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