Brasil subastará la infraestructura de acceso fluvial a los puertos de Río Grande

El gobierno de Brasil sacará a subasta, de forma conjunta, la concesión de los canales de acceso fluvial y los tramos de hidrovías de los puertos de Rio Grande do Sul y Lagoa Mirim; un proyecto que prevé inversiones directas por valor de más de 22 millones de euros en la frontera entre este país y Uruguay.

Más en detalle, este proyecto de concesión que saldrá próximamente a licitación, abarca la infraestructura de acceso fluvial a los puertos de Río Grande, Pelotas y Porto Alegre, lo cual incluye áreas de fondeo, dársenas de giro y muelles de atraque. Asimismo, comprende otros tramos que actualmente están bajo gestión de la autoridad portuaria de Rio Grande do Sul en la hidrovía de Lagoa dos Patos, Lago Guaíba y los ríos Jacuí, Caí, dos Sinos y Gravataí.

El objetivo que persigue Brasil es garantizar las inversiones en el mantenimiento de los canales especialmente en lo que atañe a su dragado, a fin de impedir que se produzcan restricciones debido al bajo calado e, incluso, para conseguir que puedan ser utilizados por buques de mayor tamaño. Se trata, por tanto, de una operación destinada a garantizar tanto la seguridad de la navegación como la competitividad de los puertos de la región.

Se trata de cinco instalaciones que, a lo largo del pasado año, movilizaron casi 130 millones de toneladas —un 9,4% más que en 2024— entre la carga sólida a granel y los contenedores, que aumentaron casi un 25%. En lo que atañe al destino de las mercancías, las exportaciones crecieron un 9,7%, mientras las importaciones registraron un alza de casi el 7%.