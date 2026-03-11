Los españoles que viven en el exterior y sus familiares tendrán cobertura en la sanidad pública durante sus estancias en España

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que refuerza la universalidad del acceso a la sanidad pública en España y que, entre otras medidas, amplía la cobertura sanitaria para los españoles de origen que residen en el extranjero cuando se desplacen temporalmente al país.

La nueva norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, regula además el procedimiento para reconocer el derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal.

Sin embargo, uno de los cambios más relevantes afecta directamente a los españoles que viven fuera del país, ya que hasta ahora este derecho estaba limitado a determinados colectivos, como pensionistas o trabajadores desplazados.

Cobertura sanitaria para españoles en el exterior

Con el nuevo real decreto, todos los españoles de origen residentes en el extranjero podrán acceder a la asistencia sanitaria pública durante sus estancias temporales en España, siempre que no dispongan de cobertura sanitaria a través de convenios internacionales o de la legislación de Seguridad Social aplicable.

La medida también se extiende a sus familiares directos, incluyendo cónyuges, parejas de hecho y descendientes a cargo.

Este cambio busca dar respuesta a situaciones que se producen con frecuencia cuando ciudadanos españoles que viven fuera del país regresan temporalmente —por vacaciones, visitas familiares o estancias puntuales— y necesitan atención sanitaria durante su estancia.

Procedimiento más sencillo para acceder a la sanidad

El real decreto establece un procedimiento homogéneo en todo el país para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos.

Entre las principales novedades destaca la simplificación de los trámites, ya que el reconocimiento del derecho podrá realizarse mediante una declaración responsable en la que la persona solicitante indique que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía.

Además, se flexibilizan los medios para acreditar la residencia en España en aquellos casos en los que sea necesario. Aunque el empadronamiento será el documento preferente, también podrán aceptarse otros justificantes, como certificados de escolarización, informes de servicios sociales o facturas de suministros.

Acceso inmediato a la atención sanitaria

Una de las medidas más significativas del nuevo sistema es que la solicitud activará automáticamente un documento provisional que permitirá acceder a la asistencia sanitaria pública desde el primer momento.

La administración tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente. Si transcurrido ese tiempo no se notifica una resolución, la solicitud se entenderá aprobada por silencio administrativo.

El Gobierno defiende que con este real decreto se refuerza el principio de universalidad del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que se mejora la seguridad jurídica y se garantiza una aplicación homogénea del derecho a la protección de la salud en todo el territorio.