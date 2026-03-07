Migraciones convoca ayudas por 1,4 millones para asociaciones y centros de españoles en el exterior

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno ha convocado una nueva línea de subvenciones destinada a federaciones, asociaciones y centros de españoles en el exterior, con una dotación máxima de 1,4 millones de euros.

Según recoge el extracto de la convocatoria publicado en el Boletín Oficial del Estado, podrán optar a estas ayudas federaciones, asociaciones o centros de españoles en el exterior que cuenten con más de 50 asociados y desarrollen actividades de apoyo a la comunidad española residente fuera de España. También podrán solicitarlas aquellas entidades cuya finalidad sea la promoción sociocultural y el apoyo a la ciudadanía española en el exterior.

Las organizaciones solicitantes deberán carecer de ánimo de lucro, estar legalmente constituidas, tener su sede radicada en el extranjero y, en su caso, figurar inscritas en el Censo de Asociaciones y Centros (CACE) de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno con al menos dos años de antigüedad antes de presentar la solicitud.

La directora general de Ciudadanía Española en el Exterior, Elena Bernardo durante una intervención en el Congreso Muncial de Asturianía | La Región Internacional

El programa de subvenciones está dirigido a apoyar los gastos ordinarios de funcionamiento de estas entidades, así como los costes derivados de reparaciones y mantenimiento de los centros e instalaciones desde los que se desarrollan actividades asistenciales y socioculturales dirigidas a la comunidad española en el exterior.

El plazo para presentar solicitudes será de 15 días hábiles a partir del pasado 2 de marzo, día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE. Las solicitudes deberán formalizarse mediante los modelos normalizados disponibles en el Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior y en la sede electrónica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

