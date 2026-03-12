España presenta su primera Estrategia de Cooperación Feminista en Nueva York

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, presentó este lunes en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York la primera Estrategia española de Cooperación Feminista, en el marco de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer y coincidiendo con la 70.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de Naciones Unidas.

El acto reunió a representantes de organismos internacionales y autoridades españolas, como María Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; Miriam Ciscar, subdirectora de Cooperación Feminista de la AECID; y Andrea Costafreda, directora general de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Catalunya, entre otros. Durante la presentación, se abordaron temas clave como la violencia contra las mujeres, la participación política y económica femenina, la salud sexual y reproductiva y la sociedad del cuidado.

Granados encabeza además una amplia delegación española en la CSW70, que incluye a la Embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista, Ana María Alonso, representantes de la AECID, del Ministerio de Igualdad, miembros del Congreso y del Senado, así como delegaciones de instituciones autonómicas y sociedad civil. La sesión de este año se centra en garantizar y reforzar el acceso a la justicia para mujeres y niñas, eliminando barreras estructurales y leyes discriminatorias, con conclusiones orientadas a la acción.

Durante su estancia en Nueva York, Granados también participó en la Red Iberoamericana de Mujeres Políticas, en una mesa de derechos de salud sexual y reproductiva inclusivos para personas con discapacidad organizada por UNFPA, y en un debate sobre los cuidados como derecho humano y bien público global.