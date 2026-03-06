Españoles en Nueva York temen "repercusiones" tras el ataque de Estados Unidos contra Irán

Miles de ciudadanos españoles que residen actualmente en Estados Unidos y que desarrollan su actividad profesional y contribuyen desde distintos sectores a la presencia económica y social de España en el país, siguen con inquetud la tensión internacional generada tras el reciente ataque de Estados Unidos contra Irán, la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias.

La presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Nueva York, Raquel Hornero, ha manifestado la preocupación que existe entre algunos miembros de la comunidad española ante las repercusiones que la actual situación geopolítica pueda tener en su actividad profesional y en el funcionamiento normal de sus empresas y proyectos.

Según explicó a La Región Internacional, muchos españoles que viven y trabajan en el país norteamericano observan con atención el desarrollo de los acontecimientos por el posible impacto que puedan tener en su día a día. “La comunidad española está preocupada por las repercusiones que para el normal desarrollo de sus funciones en este país pueda tener esta falta de entendimiento entre ambos países”, señaló.

Hornero recordó que los ciudadanos españoles residentes en Estados Unidos forman parte activa de la proyección internacional de España. “Somos ciudadanos españoles que vivimos y trabajamos en Estados Unidos y, cada uno en nuestro ámbito, contribuimos a lo que se conoce como la acción exterior de España”, explicó.

En este sentido, señaló que una parte importante de la comunidad trabaja para compañías españolas con presencia en el mercado estadounidense, lo que podría implicar consecuencias directas si la situación geopolítica se deteriora. “Muchos miembros de la comunidad trabajan para empresas españolas y, naturalmente, se verán más directamente afectados por las repercusiones económicas y administrativas que puedan derivarse”, indicó.

La presidenta del CRE señaló además que el clima de incertidumbre internacional preocupa especialmente a quienes desarrollan su actividad profesional en ámbitos vinculados al comercio exterior, la inversión o las relaciones empresariales entre ambos países, sectores que podrían verse afectados por posibles sanciones, cambios regulatorios o tensiones diplomáticas.

En relación con la posición del Gobierno español ante la crisis, Hornero expresó también su opinión personal sobre el papel del derecho internacional y la situación política interna en Irán. “El Derecho Internacional no está para proteger atrocidades. Tiene como finalidad esencial la defensa de los pueblos y de las personas”, afirmó.

La presidenta del Consejo de Residentes Españoles considera que la comunidad internacional debería prestar mayor atención a la situación interna del país iraní. “Irán ha dado sobradas muestras de ser una tiranía y su población lleva décadas pidiendo ayuda a la comunidad internacional”, señaló, añadiendo que, a su juicio, España debería posicionarse “al lado de esa población”.

Asimismo, criticó la falta de respuesta por parte de organismos internacionales como las Naciones Unidas. “Me parece también una vergüenza que Naciones Unidas no haga nada, aunque lógicamente no es ninguna sorpresa porque allí se sientan los implicados y, en su Consejo de Seguridad, defensores de esos implicados”, concluyó.