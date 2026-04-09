España reorganiza su red consular en Colombia y cierra cinco oficinas honorarias

El Gobierno de España ha aprobado el cierre de cinco oficinas consulares honorarias en Colombia y la reorganización de otras tres, en el marco de una reestructuración de su red exterior. La medida, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha entrado en vigor de forma inmediata.

En concreto, se suprimen las oficinas ubicadas en Barranquilla, Buenaventura, Cúcuta, San Andrés y Santa Marta. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, la decisión responde a la baja presencia de ciudadanos españoles en estas zonas y a la posibilidad de que otras sedes asuman sus funciones de manera más eficaz.

Lejos de eliminar la atención consular, la reforma redistribuye los servicios. Así, los consulados honorarios de Cartagena de Indias, Cali y Bucaramanga amplían sus competencias territoriales para cubrir las áreas afectadas. Cartagena asumirá parte de la región del Caribe, Cali incorporará el área de Buenaventura y Bucaramanga reforzará su atención en el noreste del país.

El Ejecutivo defiende que esta reorganización permitirá concentrar recursos en menos oficinas, pero con mayor capacidad operativa, mejorando la atención a la ciudadanía sin incrementar el gasto público. Además, algunas de las sedes cerradas llevaban tiempo con escasa actividad o vacantes, lo que había reducido su utilidad práctica.

Para los ciudadanos españoles residentes en Colombia, el cambio implica acudir a una oficina diferente para realizar trámites como pasaportes, registros o asistencia consular. En algunos casos, esto supondrá mayores desplazamientos, por lo que se recomienda consultar previamente cuál es la nueva oficina competente según el lugar de residencia.

La medida también puede tener un impacto indirecto en personas migrantes con vínculos administrativos con España, como familiares en procesos de visado o nacionalidad.