España rinde homenaje en Uruguay al exilio republicano mientras casi 50.000 descendientes han solicitado la nacionalidad

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidió en Montevideo un acto de homenaje al exilio español en Uruguay y a sus descendientes, en el que el Gobierno de España destacó el impacto de la Ley de Memoria Democrática y su papel en la recuperación de vínculos con las familias que abandonaron el país tras la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Durante el encuentro, celebrado en la capital uruguaya, el ministro subrayó que cerca de 50.000 descendientes de emigrantes y exiliados españoles en Uruguay han solicitado la nacionalidad española al amparo de esta norma, mientras que 11.670 personas ya la han obtenido.

Torres aseguró que la concesión de la nacionalidad supone “una reparación moral” además de un vínculo jurídico, y aseguró que cada expediente resuelto contribuye a cerrar “el abismo que provoca la nostalgia” en muchas familias marcadas por el exilio.

“Estamos aquí para hacer justicia y sanar heridas; para hacer honor a la Historia y satisfacer una deuda pendiente”, afirmó el ministro durante un acto que sirvió también para reconocer la solidaridad histórica de Uruguay con quienes llegaron al país buscando refugio y nuevas oportunidades.

El homenaje tuvo además un recuerdo especial para los “niños y niñas de la Guerra”, menores evacuados y desplazados durante el conflicto y los primeros años del franquismo y se hizo entrega de una declaración de Reconocimiento y Reparación a María Josefa Bergós, símbolo de aquella generación marcada por el desarraigo y la reconstrucción de sus vidas lejos de España.

Ángel Victor Torres durante su visita a Montevideo | Gobierno de España

Torres estuvo acompañado por el embajador de España en Uruguay, Javier Salido; el cónsul general en Montevideo, Juan Carlos Gafo; y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

En su intervención, el ministro defendió que la memoria democrática “no puede ser abstracta”, sino que está construida “con nombres propios, con historias de resiliencia y valentía”. También advirtió de la necesidad de preservar el recuerdo de quienes tuvieron que abandonar España por motivos políticos, sociales o económicos.

La visita institucional incluyó además la firma de un Memorando de Entendimiento entre España y Uruguay para fomentar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre administraciones públicas. El acuerdo fue rubricado por Torres y por Rodrigo Arim, en representación del Gobierno uruguayo.

Durante su estancia en Montevideo, el ministro participó también en actos organizados junto a las colectividades canarias en Uruguay con motivo de los 300 años de la fundación de la ciudad, reivindicando el papel histórico de la emigración canaria en la construcción y desarrollo de la capital uruguaya.