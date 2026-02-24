España será el país invitado de honor en la Bienal Internacional del Libro de São Paulo

España será el País Invitado de Honor en la 28ª Bienal Internacional del Libro de São Paulo, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en el Pabellón de Exposiciones del Anhembi, en la ciudad brasileña. La feria, una de las citas más importantes del sector del libro en Iberoamérica, se presenta como una plataforma clave para la difusión de la literatura española en el mercado brasileño.

La participación española estará coordinada por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto Cervantes. El programa de actividades contará con la comisaría de la escritora Marta Sanz, y buscará mostrar la pluralidad geográfica, lingüística y de géneros literarios del sector editorial español.

El objetivo de España en la Bienal es fomentar el intercambio entre autores, críticos y editores, así como llegar a nuevos públicos y consolidar la presencia del libro español en el mercado iberoamericano. Para ello, se contará con la colaboración de la Federación del Gremio de Editores de España.

La participación en la Bienal se enmarca dentro de la estrategia de internacionalización del libro español promovida por el Ministerio de Cultura, que en los últimos años ha potenciado la presencia de España en importantes ferias internacionales. Entre ellas se encuentran la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi (enero de 2026), la Feria Internacional del Libro de Nueva York (octubre de 2025) y ferias latinoamericanas como las de Guatemala, Bogotá, Panamá y Guadalajara en años recientes. También se han impulsado mercados especializados como el del cómic, con la participación de España como País Foco en el Festival Internacional del Cómic de Angulema en 2025.

Asimismo, el Ministerio de Cultura mantiene un programa de ayudas a la traducción de obras publicadas en las lenguas oficiales de España y aquellas reconocidas en los estatutos de autonomía, con el objetivo de facilitar su difusión en lenguas extranjeras y fortalecer la presencia del libro español en el ámbito internacional.