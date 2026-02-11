Brasil destinará 1.500 millones de euros a mejoras en once aeropuertos

Casi 1.500 millones de euros. Es la cuantía que destinará el gobierno de Brasil a un ambicioso plan de modernización de su infraestructura aeroportuaria, por el que actuará sobre once aeropuertos para poder ampliar así su capacidad operativa.

En un contexto en el que el país sudamericano bate récords de turistas extranjeros, el principal aeropuerto beneficiado por este paquete de mejoras será el de Congonhas, en São Paulo. Una inversión superior a los 420 millones de euros permitirá, en el horizonte de 2028, ampliar la terminal de pasajeros, contar con un 60% más de puertas de embarque y dotarse de una mayor área comercial.

La otra decena de aeropuertos incluidos en el plan serán objeto de reformas de menor calado, que se aguarda que hayan concluido este mismo año. Su ejecución, con todo, supondrá pasar de los 29 millones de pasajeros al año que este bloque gestiona actualmente hasta un total de 40 millones.

El anuncio de estas inversiones se ha hecho público en un acto en el que ha intervenido el presidente brasileño, Lula da Silva, quien ha destacado que permitirán generar empleos directos e indirectos. Se estima que, durante las obras, se crearán aproximadamente 2.800 puestos de trabajo y que, a su conclusión, serán más de 700 los profesionales beneficiados.