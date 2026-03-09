La España Verde se posiciona en el mercado internacional como referente de turismo de naturaleza

Las comunidades que integran la marca turística España Verde —Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco— han intensificado su estrategia de promoción internacional con el objetivo de consolidarse como uno de los principales destinos europeos de turismo sostenible, naturaleza y gastronomía. La iniciativa busca atraer visitantes durante todo el año y diversificar la oferta turística más allá del tradicional turismo de sol y playa.

La alianza entre estas cuatro comunidades del norte de España apuesta por poner en valor paisajes naturales, patrimonio cultural, rutas gastronómicas y experiencias vinculadas al territorio, desde el Camino de Santiago hasta los parques naturales, las reservas de la biosfera o la tradición culinaria atlántica.

Dentro de esta estrategia, la España Verde participa regularmente en ferias internacionales, campañas de promoción conjunta y acciones dirigidas a turoperadores y medios especializados, especialmente en mercados europeos considerados prioritarios como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Países Bajos. El objetivo es posicionar el norte de España como una alternativa atractiva para quienes buscan turismo activo, cultural y gastronómico en entornos naturales.

La promoción internacional también pone el foco en desestacionalizar la demanda, incentivando viajes fuera de la temporada alta y destacando experiencias como el senderismo, el cicloturismo, el surf, la observación de naturaleza o el turismo rural. Esta oferta se complementa con el prestigio gastronómico de la zona, donde destacan productos de proximidad, denominaciones de origen y una reconocida tradición culinaria.

Además, las comunidades de la España Verde trabajan en proyectos comunes vinculados a la digitalización, la sostenibilidad y la cooperación turística, con el objetivo de reforzar la competitividad del destino y mejorar la experiencia del visitante.

Con esta estrategia conjunta, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco buscan consolidar la España Verde como una marca turística diferenciada en el panorama internacional, basada en la autenticidad, el respeto al entorno natural y la calidad de la experiencia turística.