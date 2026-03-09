La España Verde se posiciona en el mercado internacional como referente de turismo de naturaleza
La promoción internacional también pone el foco en desestacionalizar la demanda, incentivando viajes fuera de la temporada alta y destacando experiencias como el senderismo, el cicloturismo, el surf, la observación de naturaleza o el turismo rural
Las comunidades que integran la marca turística España Verde —Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco— han intensificado su estrategia de promoción internacional con el objetivo de consolidarse como uno de los principales destinos europeos de turismo sostenible, naturaleza y gastronomía. La iniciativa busca atraer visitantes durante todo el año y diversificar la oferta turística más allá del tradicional turismo de sol y playa.
La alianza entre estas cuatro comunidades del norte de España apuesta por poner en valor paisajes naturales, patrimonio cultural, rutas gastronómicas y experiencias vinculadas al territorio, desde el Camino de Santiago hasta los parques naturales, las reservas de la biosfera o la tradición culinaria atlántica.
Dentro de esta estrategia, la España Verde participa regularmente en ferias internacionales, campañas de promoción conjunta y acciones dirigidas a turoperadores y medios especializados, especialmente en mercados europeos considerados prioritarios como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Países Bajos. El objetivo es posicionar el norte de España como una alternativa atractiva para quienes buscan turismo activo, cultural y gastronómico en entornos naturales.
La promoción internacional también pone el foco en desestacionalizar la demanda, incentivando viajes fuera de la temporada alta y destacando experiencias como el senderismo, el cicloturismo, el surf, la observación de naturaleza o el turismo rural. Esta oferta se complementa con el prestigio gastronómico de la zona, donde destacan productos de proximidad, denominaciones de origen y una reconocida tradición culinaria.
Además, las comunidades de la España Verde trabajan en proyectos comunes vinculados a la digitalización, la sostenibilidad y la cooperación turística, con el objetivo de reforzar la competitividad del destino y mejorar la experiencia del visitante.
Con esta estrategia conjunta, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco buscan consolidar la España Verde como una marca turística diferenciada en el panorama internacional, basada en la autenticidad, el respeto al entorno natural y la calidad de la experiencia turística.
