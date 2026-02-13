Turquía y Marruecos se posicionan en el turismo mediterráneo por precios más bajos

Turquía y Marruecos buscan su espacio en la reconfiguración turística que planean los países del Mediterráneo suroriental. Con un planteamiento distinto al emprendido por Egipto para hacerse con un trozo de un pastel ahora mayoritariamente sobre el plato de España, Francia, Italia y Grecia, ambas naciones enfocan la competencia por el turismo náutico de alto valor haciendo valer sus precios competitivos y su infraestructura reformada.

Sin grandes expansiones como las que proyecta El Cairo para la próxima década, Ankara ha culminado en los últimos dos años una nueva terminal de cruceros en Estambul, el Galata Port, que se suma a la entrada en funcionamiento de la Demre Marina, justo en la orilla enfrentada con las costas de Alejandría, que cuenta con 450 amarres para esloras medias y grandes.

Nuevo puerto de Turquía en Antalya

Sus tarifas distan mucho de las que se pagan en la Riviera francesa o las islas griegas, de modo que su objetivo pasa por seguir aumentando su número de plazas y lograr consolidarse como una alternativa más asequible.

El planteamiento de Rabat pasa asimismo por la competitividad de sus precios, que une a la modernización de sus infraestructuras portuarias y, especialmente, a su ubicación en las inmediaciones de Europa. En el horizonte, situarse como base invernal de yates y cruceros frente a opciones europeas con costes operativos más altos.

Nuevo puerto en Tánger

Su principal desarrollo náutico en los últimos años ha sido el Tanja Marina Bay, una moderna marina en el corazón de la bahía de Tánger que ocupaba el antiguo puerto pesquero.