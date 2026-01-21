El español necesita nuevas estrategias de internacionalización para consolidar su presencia global

El español, una de las lenguas más habladas del mundo, se enfrenta al reto de reforzar y ordenar su proyección internacional como lengua extranjera. Así se explica n el libro "El español a escena: análisis de su promoción internacional y nuevas propuestas", que subraya la necesidad de “replantear la acción exterior” del Estado en este ámbito mediante nuevas estrategias de internacionalización.

La obra, editada por la Universidad de Jaén y elaborada con la colaboración del Instituto Cervantes, analiza los desafíos actuales de la promoción del español como lengua extranjera y pone el acento en la falta de coordinación y planificación estratégica entre las distintas instituciones españolas con competencias en esta materia.

Una acción exterior “desequilibrada”

Uno de los principales avisos del estudio es que la estructura institucional española dedicada a la promoción internacional del español ha crecido “de manera desequilibrada”. Los autores señalan la dificultad para reorganizar o cerrar centros en el exterior que no cumplen sus objetivos, al tiempo que se descuidan áreas estratégicas con alto potencial de crecimiento, como la enseñanza del español en la universidad o en la educación secundaria de países con gran proyección demográfica.

En este contexto, el libro plantea la necesidad de crear una estructura o protocolo en la Administración pública que permita articular una auténtica “estrategia de país”, no solo para coordinar, sino también para ordenar y racionalizar el sector.

Países clave y grados de implantación

El estudio introduce además una clasificación de países en función del grado de institucionalización del español como lengua extranjera, destacando la relación directa entre la presencia institucional española y el número de estudiantes.

En el grupo de alta institucionalización figuran países como Alemania, Francia, Italia, Noruega, Reino Unido o Estados Unidos. En el nivel medio, donde la presencia institucional es más limitada y la enseñanza del español en secundaria es reciente, se sitúan países como China, India, Madagascar o Tailandia. Por último, en el nivel de baja institucionalización, con escasa o nula presencia del español en los sistemas educativos, aparecen países como Indonesia, Nigeria o Mozambique.

Los autores explican la importancia de reforzar la planificación estratégica precisamente en estos últimos contextos, donde el potencial de crecimiento del español es elevado.

Falta de datos y visión panhispánica

El libro también alerta de la escasez y fragmentación de los datos disponibles sobre el español en el mundo. “La información sobre estudiantes, profesorado, centros de enseñanza e instituciones de apoyo es desigual, poco actualizada y, en algunos casos, inexistente”, señalan, reclamando un salto cualitativo en la generación y análisis de datos.

En paralelo, la obra valora de forma positiva el consenso panhispánico alcanzado en el ámbito normativo gracias al trabajo de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), destacando la inclusión de las distintas variedades del español como una de las claves de su fortaleza internacional.

Modelos de cooperación

Finalmente, "El español a escena" pone el foco en ejemplos de buenas prácticas, como el SICELE, el SIELE o los Congresos Internacionales de la Lengua Española, que se presentan como modelos consolidados de cooperación interinstitucional y multilateral.

Un conjunto de iniciativas que, según el estudio, marcan el camino a seguir para que el español afronte con éxito los desafíos de su internacionalización en un mundo cada vez más competitivo y globalizado.