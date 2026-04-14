Estudiantes y mayores comparten experiencias migratorias en la X edición de «Fálame da emigración» en Santiago

El intercambio de vivencias intergeneracionales volvió a ser protagonista en Santiago de Compostela con la convocatoria de una nueva sesión del programa intergeneracional «Fálame da emigración», impulsado por Afundación. El programa, que alcanza su décima edición, reunió a alumnado de Bachillerato del IES Rosalía de Castro y a personas mayores voluntarias para reflexionar sobre la emigración desde una perspectiva compartida.

El encuentro contó con la participación de 53 estudiantes de 1º de Bachillerato y voluntarios del Espazo +60 de Afundación, que dialogaron en el aula sobre las experiencias en la emigración vividas en primera persona por los mayores y su comparación con los movimientos actuales. La actividad forma parte de un proyecto que busca acercar al alumnado a la memoria histórica reciente a través del testimonio directo, fomentando el entendimiento intergeneracional.

Fálame da Emigración se desarrolla en distintos centros educativos de Galicia, con presencia en localidades como Ares, Finisterre, Marín, Monforte, Ourense, Trazo, Sarria, O Saviñao y Vigo, y prevé ampliarse a nuevos municipios en los próximos meses.

Más allá del contenido académico, la iniciativa persigue generar un espacio de aprendizaje no formal en el que se promuevan valores como la empatía, la curiosidad y el respeto mutuo. El contacto directo entre estudiantes y mayores permite desmontar estereotipos asociados al envejecimiento y reforzar los vínculos sociales entre generaciones.

En este sentido, una evaluación reciente del programa revela su impacto positivo: el porcentaje de alumnado con una percepción negativa sobre el envejecimiento se redujo significativamente tras su participación, mientras que aumentó la percepción de afinidad entre jóvenes y mayores.

Desde la organización explican que el proyecto también contribuye a dar visibilidad al papel de las personas mayores, que encuentran en estas actividades un espacio donde compartir su experiencia y sentirse valoradas. Así, «Fálame da emigración» no solo recupera la memoria de un fenómeno clave en la historia reciente, sino que la convierte en una herramienta educativa para comprender mejor el presente.