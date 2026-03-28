Estudiar en el exterior en un centro que expida títulos homologados en España, puerta abierta al retorno a Asturias

La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de Covadonga con la vicepresidenta del Principado

Estudiar en un centro que expida títulos homologados en el exterior puede marcar la diferencia entre un retorno sencillo o un proceso lleno de obstáculos. Con esa idea, el ejecutivo asturiano apoya la iniciativa educativa del Centro Asturiano de Santa Fe, que persigue impartir títulos homologados de ESO y Bachillerato a través del colegio Nuestra Señora de Covadonga.

El proyecto supone mucho más que una mejora académica: abre la puerta a que jóvenes de origen asturiano —o vinculados a la comunidad— puedan integrarse sin barreras en el sistema educativo y laboral español en caso de retorno. Contar con titulaciones españolas desde el país de residencia no solo facilita el acceso a la universidad, sino que evita trámites complejos de homologación y acelera la incorporación al mercado laboral.

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha trasladado al Centro Asturiano de Santa Fe el respaldo del Principado a la iniciativa del colegio vinculado a la entidad, el Argentino-Hispano Nuestra Señora de Covadonga, que plantea convalidar sus enseñanzas con los títulos oficiales españoles de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, dirigiéndose a la comunidad educativa de Santa Fe | Gobierno de Asturias

“Desde el Gobierno de Asturias vamos a implicarnos en el apoyo a este proyecto porque responde muy bien a lo que representa este centro y a lo que queremos seguir construyendo con nuestras comunidades en el exterior. Sería un orgullo que Santa Fe pudiera alcanzar un objetivo tan ambicioso, que abre nuevas oportunidades a las futuras generaciones”, ha señalado Llamedo.

El Centro Asturiano de Santa Fe, fundado el 20 de diciembre de 1908, es una de las entidades históricas de la diáspora en Argentina. Conocido por albergar la institución académica, cuenta también con el reconocimiento oficial de asturianía desde 1995 y ha mantenido una estrecha vinculación con la comunidad a través de la cultura, la educación y la vida comunitaria.

Llamedo conversa con Carlos Rodríguez, pongueto de 92 años y cofundador del Colegio del Centro Asturiano de Santa Fe. | Gobierno de Asturias

Durante la visita, la delegación del Principado ha conversado con miembros de la comunidad asturiana asentada en la ciudad, entre ellos, Carlos Rodríguez, natural de Ponga, uno de los fundadores del colegio y veterano emigrante, referente para varias generaciones.

Con motivo de la visita, el colegio organizó una celebración en la que participaron alumnado, profesorado, familias y representantes de la colectividad. Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando toda la comunidad educativa interpretó el himno de Asturias, fiel reflejo del estrecho vínculo con el Principado, más de un siglo después de la fundación del centro.

El centro santafesino, con más de un siglo de historia, representa la evolución de la emigración asturiana: de preservar la identidad cultural a generar oportunidades concretas para las nuevas generaciones. Si el convenio sale adelante, se convertiría en el primer colegio vinculado a una entidad asturiana en Argentina en impartir titulaciones oficiales españolas.